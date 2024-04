Pene in capu : et maintenant la fourmi corse

L'information est révélée par nos confrères de La Dépêche et est reprise par Le Parisien : un insecte, la fourmi corse en l'occurrence, et les désagréments qu'elle génère, a contraint et forcé plusieurs couples du sud-ouest de la France à déménager vers un ailleurs moins envahissant.On ne conteste cependant pas ici tout ce que peut occasionner la prolifération des fourmis surtout lorsque l'on vit à la campagne et que l'on aspire vivre sereinement, ici comme ailleurs, des moments privilégiés. Mais pourquoi, bon sang, ce qualificatif de corse accolé cette fourmi - la Tapinoma magnum - pourtant présente ici comme ailleurs - nous insistons à dessin - depuis plusieurs années ?On le sait bien, les bandits sont corses. Les voyous aussi. Mais il n'y a pas qu'eux. Les terroristes, les "affaires", les magouilles et l'omerta sont aussi corses. Et puis il y a encore tout ce que l'on met à la sauce insulaire. Et notamment, et nous allions l'oublier, le "contexte" corse, celui-là fameux, qui fait perdre tous leurs moyens aux équipes continentales qui viennent se mesurer à toutes nos formations sportives.Nous n'ignorons rien de tout ce que notre belle société insulaire est en mesure de produire. Mais nous ne la savions pas capable d'être la génitrice de cette espèce de fourmi - a furmicula corsa donc - qui proliférant sous tous les cieux, semble vouloir coloniser le sud-ouest de la France - en attendant mieux ? - et faire le vide autour d'elle avec ce qualificatif pourtant sans rapport avec sa présence constatée depuis longtemps aux quatre coins d'Europe.Et qui on est ?