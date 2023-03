Pene in capu - Aiacciu ou Bastia, Bastia ou Aiacciu ?

Il en est qui en ont fait leurs choux gras : quelle aubaine. Quoi des députés de la même mouvance politique - ou presque - en tout cas inscrits au sein du même groupe à l'Assemblée nationale prônant, chacun de leur côté, l'implantation d'un centre hospitalier universitaire dans leur circonscription ?





Il y avait, c'est vrai, de quoi se frotter les mains d'autant que l'on sait, même si un tel projet pour l'île est appelé de tous leurs vœux par tous les Corses unanimes, que les diverses sensibilités nationalistes de l'heure se sont un peu éloignées les unes des autres après avoir constitué, pendant un bon bout de temps, un front commun.



Reste que le débat, que l'on pensait révolu à l'orée de 21e siècle, a rebondi de plus belle lorsque a été évoqué un éventuel lieu d'implantation. Déclarations, interviewés, posts sur les réseaux sociaux. On en passe et des meilleurs…

Que n'a-t-on pas dit, lu et entendu ? Partout. De tous bords. Parfois des mêmes.

A entendre les uns et les autres, le CHU était là. Et il n'était plus à décider que de son lieu d'implantation.

Aiacciu ? Bastia ?

Bastia ? Aiacciu ?



Avancer les deux possibilités n'a fait qu'exacerber la polémique et si épiloguer fait bien partie de nos gènes surtout quand il est question d'Aiacciu ou Bastia, il faut bien se persuader que ce n'est pas demain la veille qu'un centre hospitalier universitaire, comme il en existe dans toutes les régions, sera construit sur l'île.

Oui, comme on le dit en jargon sportif, il y encore loin de la coupe aux lèvres.

Alors, Aiacciu ? Bastia ? Bastia ? Aiacciu ?

Forse ni reparleremu un ghjornu.