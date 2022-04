Pendant 10 jours, Corte et la Corse seront au centre de l'Europe des échecs

MITROPA CUP 2022 | A squadra corsa hè pronta pè a Mitropa cup è voi site pronti à susteni la ??? 😁



Trà sperienza, forza di a ghjuventù è ghjucadori di prima trinca eccu a nostra squadra pè u campiunatu di scacchi d’Auropa Centrale - Mitropa Cup !!



FORZA A CORSICA 🖤🖤 pic.twitter.com/sEiSevUktZ

- La Mitropa Cup fait partie du championnat d’Europe centrale. Elle regroupe 10 nations telles que le France, l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne ou encore la Croatie. Pendant 10 jours, jusqu’au 8 mai, une centaine de compétiteurs vont s’affronter à Corte. Tous sont des maîtres et des grands maîtres. La particularité de ce championnat est qu’il voit s’affronter des équipes nationales de quatre joueurs chacun et dispose d’un tournoi mixte et d’un autre totalement féminin.Chaque année, la Mitropa Cup se déroule dans un pays différent et en 2022 c’était au tour de la France. La ligue corse d’échecs est très reconnue et on nous a demandé d’accueillir ce championnat cette année. Génial ! Mais j’y ai mis une condition : en plus de celle qui représente la France, une équipe devait représenter la Corse. Toutes les équipes européennes ont facilement accepté et nous voilà avec une équipe insulaire au championnat d’Europe.L’idée était aussi d’accueillir le tournoi à Corte pour faire découvrir l’université aux compétiteurs. Beaucoup sont étudiants et c’était une manière de tisser un lien supplémentaire entre la Corse et l’Europe. Encore une fois, nous voulions associer notre mission sportive et notre volonté d’être un vecteur de découverte de la Corse à travers les échecs.Tout commence ce samedi 30 avril à Corte. La cérémonie d’ouverture débutera à 14h30 au Cosec de la ville. Je tiens d’ailleurs à remercier la commune, la Fondation de l’Université de Corse et la Collectivité de Corse pour leur aide.- Le numéro 1 est Pierluigi Piscopo. Cet italien basé à Ajaccio est un grand maître international et fait partie de la ligue depuis de nombreuses années. Comme numéro 2, place à Mickael Massoni. C’est le premier maitre international que nous avons formé en corse et notre premier titre de champion de France. Un pur produit de la ligue corse. Le grand maître de la fédération internationale Cyril Humeau prend le numéro 3. En quatrième position, l’actuel champion de Corse, le jeune Baptiste Roux et pour finir, le jeune bastiais Nabil Bouslimi clôture l’équipe.- C’est un gros coup pour nous. Pendant 10 jours, Corte et la Corse seront au centre de l’Europe des échecs. Les parties seront retransmises dans le monde entier. Nous aurons quand même 100 grands maitres qui vont s’affronter sur place !- Les deux Opens internationaux de Purtichju et de Bastia, du 2 au 8 et du 10 au 15 juillet font partie du Corsican Circuit. Cela fait 20 ans qu’il a été créé et aujourd’hui il est considéré comme un rendez-vous important au niveau européen. Aujourd’hui, la Corse est souvent citée en exemple comme une terre d’échecs, et cela dans le monde entier. Pour preuve, l’île est la région du monde qui compte la plus forte densité de joueurs par rapport à sa population.- Totalement ! C’est et ça a été un véritable travail de fourmi. Aujourd’hui la Corse compte 10 clubs, 7000 enfants licenciés et 1 000 compétiteurs et parmi eux de très grands champions.- La période de la Covid a été difficile comme pour tous les sports mais nous avions un avantage : nous pouvions continuer de nous entraîner grâce à internet. Je suis très content de la façon dont ça s’est passé et je suis fier de mon équipe. Le comité directeur est composé de jeunes de moins de 30 ans qui ont tous appris avec moi et grandit avec la ligue corse. Aujourd’hui, ils veulent lui rendre la pareille en s’engageant. Tous ces grands évènements n’auraient pas été possible en Corse sans leur travail. Et cela est récompensé par une augmentation des licenciés depuis la reprise post-Covid.Le 10 juin prochain marquera également le retour du grand tournoi sur la place Saint-Nicolas où 1 500 scolaires vont s’affronter autour d’une partie d’échecs. À Ajaccio, il en sera de même pour 800 enfants le 19 mai.- Nous avons déjà des acquis extraordinaires que nous devons en grande partie à Léo Battesti, notre ancien président. Aujourd’hui et demain, il faut continuer sur cette voie de développement toujours avec cette volonté de jouer un rôle socio-éducatif important. Travailler dans et avec les écoles, intégrer totalement la langue corse dans les échecs et former les citoyens de demain.