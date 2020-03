Pêcheur disparu à Pianello : les recherches se poursuivent

Pompiers d'Aléria, groupe montagne des sapeurs pompiers de Corte, population et depuis ce dimanche matin hélicoptère de la gendarmerie passe au peigne fin le secteur où l'homme de 66 ans aurait pu disparaitre samedi soir lors d'une partie de pêche en rivière.

Les recherches se concentrent en aval et amont du pont situé au-dessus du village où le pêcheur en rivière aurait pu se rendre.

Dimanche matin on n'avait pas toujours trouvé trace du disparu...