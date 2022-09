Pêche industrielle : une opération d’envergure menée dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio

L’objectif de cette opération d'envergure menée fin aout par par l’Office de l’Environnement de la Corse en partenariat avec les services de patrouilles de l’action de l’Etat en mer, était d’identifier et de réprimer d’éventuelles incursions de pêcheurs senneurs industriels dans le périmètre de l’aire marine protégée bonifacienne. Depuis plusieurs jours, en effet, les agents de l’Office de l’Environnement de la Corse, gestionnaire de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, étaient particulièrement attentifs à la surveillance et à la collecte d’informations sur la présence de senneurs industriels italiens, positionnés en lisière frontalière franco-italienne.

Dans la nuit du 30 août dernier, dans le cadre de la collaboration entre les services de patrouilles de l’action de l’Etat en mer (Gendarmerie maritime, DMLC, Marine Nationale) et de la garderie territoriale de la Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, les équipes se sont concertées afin de programmer une mission spéciale avec comme objectif d'identifier et réprimer d’éventuelles incursions de ces pêcheurs senneurs industriels.



Cette nuit-là, à 22h26, un contrôle a été effectué sur une embarcation italienne, dans le carré international de pêche commune, en plein cœur des Bouches de Bonifacio, à proximité des limites de la Réserve naturelle. "Ce navire, dont le port d’attache est à Trapani en Sicile, n’était pas en action de pêche au moment du contrôle mais indiquait avoir prélevé, dans les eaux italiennes – vers la Maddalena –, un volume de captures d’espèces d’intérêt halieutique pour la RNBB, Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio." détaille le communiqué de l'OEC.



Les agents commissionnés ayant relevé l’absence de technologie AIS permettant l’identification et la diffusion de la position précise du navire, un contrôle administratif approfondi, avec les homologues italiens de la police des pêches, a été immédiatement mis en route. "Ce type d’opération, qui nécessite l’intervention de moyens lourds de l’action de l’Etat en mer, avait déjà été initié, en collaboration avec les agents de la RNBB, un peu plus tôt dans l’été avec un renfort tout au long de la saison.



"Les pêcheurs industriels se rapprochent"

Ces trois dernières années, les services de l’OEC ont constaté que les pêcheurs senneurs industriels se rapprochaient de manière toujours plus préoccupante du périmètre de la RNBB afin de profiter de l’effet de la gestion sur la ressource halieutique de cet espace protégé.

L’OEC souligne que Les informations et les alertes des pêcheurs professionnels de la Prud’homie de Bunifaziu et des représentants des pêcheurs récréatifs au comité consultatif de la RNBB convergent avec les sérieuses inquiétudes du gestionnaire. « Il est inacceptable que les restrictions d’usages et les efforts de gestion en faveur d’une pêche durable au sein de cet espace protégé, consenties et partagées par l’ensemble des acteurs concernés du Sud de la Corse, soient annihilés par des activités industrielles peu scrupuleuses. L’Office de l’Environnement de la Corse reste fortement mobilisé pour contrecarrer ces initiatives qui menacent sévèrement la biodiversité » souligne l’OEC.