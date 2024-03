Pêche à la truite : la saison a démarré ce samedi pour 4 000 pêcheurs corses

Les quelque 4000 pêcheurs insulaires détenteurs d’une carte de pêche, piaffaient d’impatience depuis quelques jours et attendaient avec fébrilité ce moment merveilleux de communion avec la nature avec la nouvelle saison de pêche à la truite. Mais les 3000 kilomètres de rivières n’ont pas connu trop de succès. En effet, les fortes pluies de la veille ont fait gonfler les cours d’eau rendant ainsi compliquées les diverses techniques de pêche. Certes, les coins connus des pêcheurs les plus anciens et des familles, où la Fédération interdépartementale de pêche et de protection des milieux aquatiques a procédé à des lâchers de truites, ont été investis tôt ce samedi matin. Et pour cause puisque des centaines de truites arc-en-ciel étaient à portée d’appâts !



C’est bien sûr sur les berges du lac artificiel de Calacuccia, dans le Niolu, que la Grand Messe de la truite a été célébrée ce samedi matin. Elles et ils étaient plusieurs centaines à avoir investi le site et ce depuis la veille, pour la plupart. Alors non, ils n’ont pas pratiqué d’action de pêche avant ce matin, mais ce rendez-vous est devenu un rituel chez un grand nombre de pêcheurs de la région, mais aussi de Balagne et de la région bastiaise. C’est ainsi l’occasion de passer un moment agréable entre amis, autour d’un bon feu de camp où les grillades constituent le repas du soir ! La pêche c’est également cela, une fête au cours de laquelle on fait partager sa passion pour ce sport qui touche de plus en plus de jeunes et de femmes.