Pays ajaccien : on vous explique pourquoi le barrage de Tolla limite les crues et ne les accentue pas

On peut alors se poser la question : pourquoi déverser ? "Principalement en raison de la forte incertitude des prévisions de débit de rivière, répond Benoît Gérardin. Par exemple, le 13 janvier, on nous a annoncé 9 chances sur 10 d'être en-dessous de 50 m³/s sur la journée du 17 janvier. Le 16, donc la veille, c'est passé à 100 m³/s. Résultat : le 17 janvier, on a observé un débit de pointe de 200 m³/s."



Bien que ces prévisions soient très fiables sur moment où la crue va arriver, elles le sont beaucoup moins sur la quantité d'eau à venir. Une complexité à fiabiliser ces prévisions - qui ne sont pas météorologiques - en raison de plusieurs facteurs comme la perméabilité des sols, par exemple : l'eau va-t-elle s'imprégner ou dévaler ?



"En anticipation des alertes, on abaisse donc la retenue, poursuit l'attaché de production hydraulique. On turbine au maximum pour baisser la cote du barrage, c'est-à-dire le volume d'eau stocké. Sans le savoir, les gens ont pris l'habitude de l'effort tampon du barrage."



Les phénomènes sont de plus en plus surprenants : les épisodes de pluies se font plus rares, mais plus violents. Ce qui explique ces niveaux de crue frustrants pour la population. Mais sans barrage, le déversement serait parfois bien pire. Pour reprendre le cas du 17 janvier, le débit maximum déversé était de 165 m³/s, quand le débit entrant a atteint les 205 m³/s. Là encore, le barrage a joué son rôle de retardement et d'atténuation du pic.



"Le barrage n'aggrave jamais le phénomène naturel, résume Benoît Gérardin. Au mieux il le limite, comme le 17 janvier, et au pire, il est transparent." CQFD.