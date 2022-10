Pays ajaccien : L’office de tourisme va animer les vacances d’automne

Pendant les vacances de la Toussaint L'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio propose un programme d'activités avec plus de cinquante rendez-vous "pour

respirer, explorer, créer, partager, savourer..." le territoire.



Cet évènement automnal démarrera le samedi 22 octobre avec une émission de télé spéciale intitulée "Tragulinu" en direct de la Place Campinchi à partir de 10 heures et à suivre sur les réseaux sociaux de l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio. Une invitation au voyage à travers le pays ajaccien avec la présence des maires qui seront invités à présenter leurs villages respectifs, appuyés par un court reportage mettant en lumière les activités phares et s’employant à valoriser la richesse humaine et patrimoniale des lieux.



Tout au long de l'automne, Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio organisera de nombreuses activités de pleine nature, des visites culturelles, des ateliers gastronomiques et aussi des moments festifs pour les plus jeunes mais la grande nouveauté de cette année ce sont les Box exclusives pour profiter d'offres exceptionnelles comprenant : hébergement, bien être, rencontres, dégustations, gastronomie...