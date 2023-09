Pays Ajaccien : Une nouvelle stratégie pour plus de sécurité et prévenir la délinquance

Il constitue le « cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance au niveau local » et est en cela un lieu d’échanges privilégié entre les responsables politiques, les forces de police ou de gendarmerie, ou encore les acteurs de terrain tels que les travailleurs sociaux ou les associations. Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de la Communauté d’Agglomération du Pays ajaccien (Capa) était réuni ce mardi après-midi afin de faire un point d’étape sur les chiffres de la délinquance sur le territoire et de ratifier officiellement la nouvelle stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance pour 2023/2026.



Comme cela avait déjà été annoncé en novembre dernier, le premier constat qui ressort est que la délinquance est en augmentation sur le territoire de la Capa entre 2019 et 2021, avec en moyenne 7000 nouvelles affaires par an. « Ces chiffres de la délinquance restent 50% moins élevés que sur le continent », indique Charles Voglimacci, adjoint au maire d’Ajaccio et conseiller communautaire délégué à la politique de la Ville et à la police intercommunale, en notant toutefois que le Pays ajaccien ne saurait se satisfaire de ces résultats. Ainsi, s’il convient que la pression de la délinquance est contenue, il relève des marqueurs de fragilité à prendre en compte. À commencer par une augmentation des atteintes volontaires aux personnes de 25%, une hausse des violences conjugales et des remontées d’informations préoccupantes concernant l’enfance en danger. Par ailleurs, il est constaté que les troubles à la tranquillité publique sont désormais notables, tout comme l’explosion de l’usage de stupéfiants sur le territoire est devenu une réalité. « Malheureusement c’est un fléau mondial qui touche aussi la Corse, mais ce qui m’inquiète c’est qu’il touche aussi des consommateurs de plus en plus jeunes », déplore Charles Voglimacci. En outre, on observe également une augmentation des faits de violences qui émanent de mineurs, qui représentent désormais 14,37% de la délinquance générale. « On a une délinquance de plus en plus précoce, à partir de 12 ans, donc il faut que l’on puisse discuter de cette situation nouvelle avec l’Éducation Nationale », souligne le conseiller communautaire en ajoutant qu’il convient également de soutenir les associations présentes sur le terrain pour venir en aide aux jeunes dans divers domaines tels que le soutien scolaire, le sport, ou les activités culturelles.



Cinq piliers pour renforcer la prévention

Afin de faire face à l’ensemble de ces faits de délinquance, le CISPD aspire de facto à coordonner les acteurs locaux afin de mener des actions de prévention adaptées à ce qui se passe sur le territoire. Pour ce faire, l’instance veut miser sur la proximité et la prévention en déroulant sa stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance qui se décline autour de cinq piliers.

Tout d’abord, il est ainsi prévu de favoriser les actions de prévention précoce, avant l’âge de 12 ans afin d’agir sur les trajectoires délinquantes qui « apparaissent désormais plus tôt ». Par ailleurs, au regard de l’augmentation des violences intrafamiliales et faites aux femmes, une attention particulière est portée sur la protection des personnes vulnérables et l’aide aux victimes. « Il nous faut aller vers le public fragile et mieux repérer en amont pour aider plus efficacement », pose Charles Voglimacci en pointant des actions déjà mises en œuvre comme la mise en place d’un intervenant social en commissariat et gendarmerie employée par l’UDAF ou le cofinancement de l’accueil de jour Casa Donna du CHRS de la Falep. L'accent sera également mis sur la prévention des risques de récidive dans l'objectif d’éviter le passage à l’acte réitéré grâce à la mise en œuvre de mesures éducatives, alternatives à l’incarcération, voire des mesures de réparation. En matière de préservation de la tranquillité publique, le conseiller communautaire souligne que, face aux attentes importantes des habitants, les maires restent très impliqués sur le sujet. « Au-delà de l’outil de vidéoprotection et du développement des moyens de police, les citoyens commencent à s’impliquer sur ce sujet », indique-t-il. Enfin, il est également prévu de renforcer la gouvernance et le pilotage des actions.