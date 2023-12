Pays Ajaccien Sport Santé : Du volley adapté pour les enfants atteints de troubles DYS

Bien connue du monde du volley, Nathalie Vitali a joué pendant plus de trente ans et obtenu de beaux résultats, avec entre autres succès, 2 titres de championnes de France FSGT à Corte, et un passage en N3 à Corte également. Après avoir longtemps joué au GFCA, son club de “coeur” dans lequel elle s’est beaucoup investie et a fait “mille choses”, Nathalie a décidé d’arrêter les compétitions tout en continuant à jouer en loisirs avec son club. Mais ce serait mal la connaître de penser qu’elle va souffler un peu… Professeur d’EPS depuis 8 ans, après 20 ans en tant que professeur des écoles, spécialisée dans les troubles cognitifs, elle a toujours côtoyé des enfants avec des difficultés, et particulièrement des enfants “DYS”.Derrière ces 3 lettres se cachent des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, moteurs et/ou cognitifs, un manque de coordination, d’équilibre, de précision (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie ou dysphasie). “Aujourd’hui c’est dans le sport que je me sers de tout ce que j’ai appris dans ma formation initiale d’enseignante spécialisée. J’ai entendu parler de la réintégration des réflexes archaïques, du travail d’équilibre neuro-postural, et pour ces enfants atteints de troubles DYS c’est vraiment essentiel. Lorsqu’il y a des réflexes archaïques non intégrés, souvent cela donne un enfant qui rencontre des problèmes DYS par la suite”. Au collège où elle enseigne, Nathalie rencontre des tas d’enfants qui ont ce genre de difficultés et bien souvent “les parents sont démunis par rapport aux activités sportives qu’ils aimeraient leur faire faire, parce qu’il n’y a rien d’adapté dans les clubs. Mais l’éducation populaire, j’y tiens et je sais que j’y ai ma place”.Cela l’a donc conforté dans son idée d’ouvrir une section volley pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, atteints de ces troubles. Chaque lundi, de 17h15 à 18h15, Nathalie propose donc une activité non seulement adaptée à leurs difficultés, mais qui en plus leur permettra de progresser dans d’autres domaines “pour qu’ils rayonnent également en dehors”. “Je n’ai pas du tout la prétention de faire le même travail qu’un praticien, mais ce qu’ils feront ici sera un plus, un atout dans leur vie de tous les jours. C’est le défi que je me lance ! Je le fais déjà avec mes élèves en difficulté, et je vois une réelle différence au fil des mois” ajoute t-elle.Pour ces enfants, elle utilise un matériel adapté avec des ballons “soft” d’un diamètre plus important, avec un revêtement beaucoup plus mou et léger, facile à attraper “on ne se fait pas mal aux doigts et on est rapidement en réussite puisque le ballon est plus gros“. Dès l’échauffement, elle propose des exercices spécifiques ludiques pour ces réflexes archaïques qui sont la base de tout apprentissage. “Progresser en jouant avec plaisir est très motivant pour les enfants, et on peut améliorer beaucoup de choses simplement par le jeu sportif” assure t-elle.Le PASS, affilié à la FFV (Fédération Française de Volley), est à ce jour le premier club français dédié uniquement au volley-santé. Elle vient d’ailleurs de présenter son projet à la Collectivité de Corse dans le cadre des Défis Sportifs Solidaires dans le domaine “handicap” et espère une aide qui permettrait de diminuer le coût pour les familles et l’achat de plus de matériel adapté.A Bastelicaccia, c’est l’Associu Tralaventu qui lui a ouvert en grand les portes du gymnase, mis à disposition par la municipalité. Pour Marina Bernardi, sa présidente, c’était une évidence “dans nos entourages proches on a de plus en plus d'enfants touchés par ces troubles, et le fait que Nathalie soit bénévole est encore plus admirable. On a trouvé important de soutenir son engagement en lui proposant un créneau”.Cette activité va d’ailleurs dans le sens de l’association qui a décidé depuis l’an dernier, en marge de toutes les activités qu’elle propose au petits et aux grands, de développer un côté social avec par exemple une marche pour récolter des fonds pour l'association Savanah ou une collecte de denrées pour la Sant’Andria (cela leur a permis d’aider une vingtaine de familles cette année).Pour tous renseignements et modalités 06 64 15 72 69 ou sur sa page Facebook