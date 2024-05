Pavillon Bleu 2024 : découvrez les plages et les ports labellisés tourisme durable en Corse

Le palmarès 2024 de Pavillon Bleu vient d'être révélé : 505 sites français obtiennent cette année ce label qui récompense les plages et ports qui mettent en œuvre une politique de développement respectueuse de l'environnement et de l'humain. En Corse cinq plages et sept ports ont été labellisés en 2024. Du côté des plages, deux se trouvent à Ajaccio, la Terre sacrée et le Trottel, une à Grosseto-Prugna, la plage des Tamaris, une à Pietrosella, le Ruppione, et la dernière la plage de Porto Pollo à Serra Di Ferro. En ce qui concerne les ports la liste compte depuis 2023 le port Jean-Baptiste Tomi à Porto-Pollo, le port de Macinaggio dans le Cap Corse, la Marina à Bonifacio, les pors Tino-Rossi et Charles-Ornano à Ajaccio, au port Xavier-Colonna à Calvi, ainsi qu'au port de Saint-Florent.



Un label payant, des critères précis



Pour obtenir le label Pavillon Bleu, les municipalités doivent soumettre un dossier, payer des frais de participation (allant de quelques centaines d'euros pour les ports à plusieurs milliers d'euros pour les plages) et respecter des critères stricts.

Environ cinquante conditions doivent être remplies, portant sur la protection des écosystèmes et de la santé, incluant la gestion des déchets et de l’eau, la propreté de l’eau de baignade, la mobilité douce et l’éducation à l’environnement, selon l'association Teragir, qui a lancé ce label en 1985.

Depuis 2024, un inventaire de la biodiversité est devenu un critère obligatoire pour les ports, une exigence déjà en place pour les plages depuis 2023.