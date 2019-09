Paul-Félix Benedetti, candidatu à e municipale in Bastia

- À postu, si vede chì a villa hè à caternu. Un hà più à so piazza. I bastiacci ùn si sentenu micca cù a gestione di a maiurità attuale.

Li si pare chì ci hè una cuntinuazione di u clanismu. Avè una maiurita di guvernu in merria, à un livellu è à unu statu d'azzione, permittaria à Bastia di ripiglià à so piazza in Corsica è in u mediterraniu, cum'ella hà sempre avutu. Hè tandu a dumanda pisante di i militanti, di a ghjnete chì nò scuntremu è chì ci dumandanu, anu accittatu d'aiuta ci per purtà un messagiu di cambiamentu.



- A lista hè diggià fatta?

- A lista hè quasi compia. Ma per oghje ùn hè micca di dichjarà a lista ma di prisentà una dimarchja. Sta dimarchja fida à Core in fronte annant'à i nostri valori chì sò u suciale, u spartimentu, un parlatu ghjustu è veru è d'esse à cant'à ghjente, d'esse sputichi è pronti à aiutà.



- Ci sò liste naziunaliste chì anu da riparte, sarete contri?

- Ùn fighjulendu micca ciò chì c'hè in giru à noi. Ciò chì nò circhemu ghjè di purtà un messagiu è purtà versu à a ghjente chì sò in a suffrenza, una candella di sperenza.



Per Aiacciu, Jean-Marc Lanfranchi di Core in Fronte si porte dinò candidatu.

Sparghjeremu da quì à pocu, e liste