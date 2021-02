Paul-André Colombani : « La loi contre le séparatisme est un outil de plus pour lutter politiquement contre ce que nous sommes »

Péril sur les langues régionales

Paul-André Colombani craint plusieurs dérives. Il fait, d’abord, référence à « un épisode politique dramatique pour nos peuples : l’inscription, en 1992, du français comme langue officielle de la République à l’article 2 de la Constitution. En théorie, celle-ci devait permettre de lutter plus efficacement contre l’hégémonie grandissante de l’anglais. En pratique, elle n’aura servi qu’à combattre insidieusement les langues régionales ». Dans sa ligne de mire, l'article 6 du projet de loi qui impose un « contrat d'engament républicain » aux associations et qui aura des « répercussions très problématiques » notamment pour celles œuvrant à la promotion des langues et cultures régionales. « Où est la pertinence de donner la compétence aux autorités administratives, notamment des maires disposant de peu de moyens, du respect par les associations de grands principes certes fondamentaux, mais tellement flous qu’ils ont nécessité la production d’une très abondante jurisprudence constitutionnelle pour en délimiter les contours ? Il en est ainsi du principe d’égalité, à laquelle nous sommes bien sûr attachés, mais dont l’acception très particulière par le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel est à l’origine du blocage sur la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou encore de la non-intégration des écoles immersives en langue bretonne Diwan dans l’Education nationale ». Constatant que « le principe d’égalité, de même que celui d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français, est utilisé par les plus hautes autorités administratives et politiques à l’encontre des défenseurs des langues régionales », il estime que cet article 6 « donne une base légale renforcée à l’ensemble des autorités attributaires pour refuser aux associations de défense des langues et cultures régionales des subventions auxquelles elles ont pourtant totalement droit ». Une crainte renforcée par une communication ministérielle imposant l’emploi de la langue française dans le cadre de ces contrats d’engagement républicain.



Pas de chasse aux sorcières

La même crainte de dérive concerne les associations à caractère politique ayant pour but l'émancipation des peuples ou la défense des prisonniers politiques. « Afin de garantir le respect de la liberté d'opinion politique, l’article 6 ne saurait, sous couvert de lutte contre le terrorisme islamique, viser à empêcher l'existence des associations régionalistes, autonomistes ou indépendantistes qui luttent en faveur de l'émancipation de peuples qui, au nom du principe d’indivisibilité de la République, ne sont pas reconnus en France. Il en va de même pour la défense des prisonniers politiques qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance de leur statut de la part de la Justice française ». Le député corse y voit : « une dérive niant la réalité humaine de la composition de la République et des territoires qu'elle abrite et privant ces minorités non-reconnues du juste droit à défendre leur patrimoine culturel, linguistique, mais aussi et surtout leur droit à faire valoir leur volonté d'autodétermination dans le respect des institutions démocratiques ». Il juge, donc, important d'apporter une distinction nécessaire « afin que ce texte soit conforme à la volonté affichée du gouvernement de ne pas faire de cette loi confortant le respect des principes de la République une chasse aux sorcières des différents mouvements politiques dits "séparatistes" corses, basques, bretons, alsaciens... qui, au travers de leur tissu associatif, ne s'organisent pas de manière hostile contre la République et ne rentrent, donc, pas dans le cadre que cherche à définir ce texte ».



Un dangereux amalgame

Le député de Portivecchju dénonce, enfin, l'article 3 du projet de loi qui élargit le FIJAIT, le fichier « déjà large et coercitif » des auteurs d’infractions terroristes à toutes les activités en lien avec le terrorisme. « Ce fichier, créé à la suite des attentats islamistes sanglants de 2015, afin de lutter contre la récidive des terroristes islamistes radicaux, est également utilisé pour ficher de nombreux militants politiques corses, basques, altermondialistes, écologistes... condamnés pour des faits dont la gravité est sans commune mesure avec ceux perpétrés par les terroristes islamistes. Ce fichier ne prévoit pas de différence de traitement entre toutes ces personnes qui se retrouvent donc au même rang. Il apparait injustifié de faire peser des contraintes identiques à des individus condamnés pour des faits de gravité variant grandement ». L’article propose de pouvoir ficher au FIJAIT « les individus ayant commis de simples atteintes aux biens matériels, au même titre que ceux commettant des atteintes grave à la vie humaine, alors même que d'autres fichiers judiciaires moins attentatoires aux personnes peuvent déjà être utilisés et semblent plus en accord avec les standards constitutionnels et européens en matière de régime des fichiers judiciaires ». Paul-André Colombani pointe « un risque d'amalgame avec le terrorisme islamique qui est dangereux et ouvre la porte à une dérive répressive dans l'utilisation du fichage antiterroriste ». Au vu de ces éléments, il considère que la lutte contre le séparatisme islamiste va toucher par extension tous les courants politiques dits séparatistes. « Est-on considéré comme républicain lorsque l’on se définit comme régionaliste, fédéraliste, autonomiste ou indépendantiste ? Est-on républicain lorsque l’on parle corse ou breton dans une assemblée élue et que l’on défend l’enseignement des langues régionales à l’école, alors que seul le français est reconnu comme langue de la République ? ». Et de conclure : « C’est à toutes ces questions que devront répondre nos débats pour clairement exclure ces personnes du champ de la loi. A défaut, nous nous opposerons à ce texte qui serait alors un outil de plus pour lutter politiquement contre les cultures, histoires et langues que nous défendons. En résumé, contre ce que nous sommes ».