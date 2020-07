Paul-André Colombani : « Il faut un Ségur de la santé spécifique à la Corse »

« C’est dans le cadre du Ségur de la santé initié par le gouvernement que j’apporte, en ma qualité de député de Corse-du-Sud, ma contribution à cette consultation nationale. Cette contribution a pour ambition de tirer les enseignements de la crise sanitaire du Covid-19 à l’échelle nationale, mais aussi et surtout à l’échelle de la Corse, région durement frappée par la crise du Covid-19 dont le système de santé est particulièrement en difficulté », explique, en préambule, sur son blog, Paul-André Colombani. « Si j’ai pu constater les ressources dont dispose notre système de santé local qui a su s’appuyer sur une mobilisation exemplaire de tous les acteurs de la santé corse, l’émergence d’une solidarité collective qui a permis de pallier les manques humains et matériels et notre formidable capacité de réaction qui nous a permis, face à l’urgence, d’inventer de nouvelles organisations pour répondre au mieux aux besoins de la population corse, cela ne doit pas occulter la nécessité pour notre politique de santé d’être à la hauteur des efforts fournis par tous les professionnels de la santé ».



Des spécificités ignorées

Pour lui, le constat est simple : le système de santé corse n’est pas à la hauteur. La raison : ses problématiques spécifiques ne sont pas prises en compte : « Durant cette crise, la Corse n’a pas fait l’objet de mesures prenant en compte ses nombreuses spécificités. La lourdeur de la technostructure du système de santé ainsi que l’absence d’une vision territoriale de sa gouvernance ont empêché de prendre des décisions qui auraient largement facilité la gestion de la crise sanitaire sur l’île ». Il a, donc, décidé d’organisé une série de consultations avec les acteurs du monde médical et socio-médical insulaire afin de recueillir leur ressenti sur ce Ségur de la santé et sur la gestion de la crise du Covid-19. L’objectif : bénéficier de leurs retours d’expérience pour mieux cerner les enjeux des réformes à mener et leurs attentes à cet égard. « J’ai ainsi eu l’occasion d’échanger avec les directeurs des hôpitaux d’Ajaccio, de Bastia, de Sartène ou encore de Bonifacio, avec les différents syndicats hospitaliers corses, les URPS, les directeurs des EHPAD, les services d’aide à la personne ou encore avec l’Agence régionale de Santé (ARS) de Corse. Nous avons défini ensemble une méthode de travail axée autour de 2 points essentiels : identifier les forces et les faiblesses de notre système de santé local en situation de gestion de crise et recueillir les demandes et les attentes des professionnels de la santé afin d’améliorer ce système », précise-t-il.



17 propositions

Ces contributions, le Dr Colombani les a traduites en une série de 17 propositions, dont 6 à l’échelle nationale et 11 spécifiques à la Corse.