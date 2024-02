Patriotti et Associu Sulidarità veulent se mobiliser contre la répression de l’État

Une action forte en symbole pour exprimer leur ras-le-bol. C’est ce qu’ont voulu exprimer les militants de l’Associu Sulidarità et du collectif Patriotti lors de leur conférence de presse commune qui s’est tenue mercredi 28 février au bar Corsica, près du vieux port de Bastia. Les deux formations ont appelé à la manifestation ce samedi 2 mars devant le palais de justice de Bastia à partir de 13h30. L ’Associu Sulidarità et Patriotti se mobilisent « afin de s’opposer, de manière populaire, à cette infâme répression et réclamer la reconnaissance de nos droits nationaux les plus élémentaires ». Cette manifestation, à laquelle ils espèrent voir venir « tous les Corses qui se reconnaissent dans nos revendications », se déroulera symboliquement deux ans jour pour jour après l’agression mortelle contre Yvan Colonna à la maison centrale d’Arles où il purgeait sa peine.





La fin de l'acharnement judiciaire contre les militants nationalistes







Derrière ce message, les membres de l’Associu Sulidarità et du collectif Patriotti entendent surtout dénoncer le traitement que subissent les militants de la part de l’État. Selon eux, les pouvoirs publics multiplieraient les tentatives d’intimidation, les procédures judiciaires injustes et abusives à l’encontre des militants nationalistes. « Récemment, il y a eu un an de prison avec sursis demandé contre un militant, alors qu’au début la justice parlait de 500€ d’amende. Et deux autres militants ont été jugés la semaine dernière. On voit très bien que la répression continue, c’est infamant pour nous », déplorent-ils. En cause notamment, le Fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT), un dispositif créé en juin 2016, dans la foulée des attentats terroristes qui ont endeuillé la France, auquel sont soumis certains militants nationalistes, au même titre que des islamistes radicaux. « Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des résistants », plaident notamment les membres des deux associations qui appellent à un assouplissement des règles à ce sujet.