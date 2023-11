Patrimoniu se prépare à célébrer San Martinu

Patrimoniu s'apprête à célébrer San Martinu, une fête traditionnelle qui revêt une signification particulière pour le Nebbiu et la Conca d'Oru. Au-delà de sa dimension religieuse, il s'agit d'une grande célébration populaire qui réunit chaque année des milliers de participants, honorant Martin de Tours, saint patron des vignerons et de 61 communes corses. Cette fête emblématique est le fruit d'une étroite collaboration entre les vignerons de Patrimonio, la mairie et la Cunfraterna di San Martinu, et elle se caractérise par un programme varié mettant en valeur le riche patrimoine de la région.



Axée sur le partage la fête commence par une procession le 11 novembre matin à l'église où la confrérie des vignerons et les habitants chantent en l'honneur de ce saint, devenu un symbole de générosité et le patron des vignerons. Au cours de la procession, la statue est portée jusqu'au théâtre de Verdure, où un tonneau de vin nouveau est partagé, et les parrains et marraines du millésime sont intronisés. La journée se poursuit par une grande fête où les participants peuvent déguster les vins offerts par les vignerons et savourer un repas champêtre.

Cette célébration est depuis toujours marquée par la présence de personnalités de renom dans les domaines de la gastronomie, des arts, des lettres ou de l'action publique qui en acceptant le rôle de parrains et marraines du millésime, deviennent les ambassadeurs de cette appellation prestigieuse. Parmi les personnalités qui ont accepté cette distinction en 2023 figurent Marie-Antoinette Maupertuis, Présidente de l'Assemblée de Corse, Gwilherm de Cerval, journaliste, auteur et sommelier, Marie Wodecki, sommelière au Crillon, élue meilleure jeune sommelière de France à Biguglia en 2023, et Cyril Lutton, restaurateur à Patrimonio et dans le Gers.