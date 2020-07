Patrimonio accueille la 1ère édition de I Scontri Populari de Core In Fronte

Félix Benedetti a ensuite présenté le programme de cette première édition. «

Economie numérique, quelle place pour la Corse ? : Paul Bisgambiglia, professeur à l’Université de Corse et Nicolas Alfonsi, chef d’entreprise dans le numérique

19h/20h30 : Débat politique et institutionnel : A nostra suvranità Da Per Noi : Paul-Félix Benedetti.

20h45 : Vitellu arrustitu è animazione musicale : Daniel Vincensini et Doria Ousset.

«Ce nouveau rendez-vous se veut un espace d’échanges politiques et culturels ouverts et appelés à se renouveler chaque année dans une microrégion différente» a expliqué Batti Lucciardi de Core in Fronte. «Le thème de cette édition 2020 est Terra è Ghjenti. L’enjeu est de mettre les hommes et les territoires au cœur des problématiques de la Corse, en vue d’élaborer un projet de société novateur et porteur d’espoir pour demain. Nous souhaitons de ces Scontri populari deviennent un évènement politique majeur de notre mouvement, qui va à la rencontre des corses pour susciter le débat. Aujourd’hui, au-delà des victoires électorales des nationalistes, les questions de société restent plus que jamais d’actualité si nous voulons construire un véritable projet de société pour la Corse de demain. Les corses attendent des réponses claires sur la question des déchets, l’agriculture de production, le tourisme maitrisé, les transports, l’énergie, la santé, les institutions ou encore la question des prisonniers… Le rapport de force politique avec l’Etat doit être réel. Les corses, et leurs autorités, doivent affirmer, clairement, ce qu’ils veulent politiquement, face à un Etat d’essence jacobin qui ne fait pas dans la demi-mesure de par ses structures politiques et constitutionnelles. La Corse doit prendre en main son destin et doit cesser de rester sur le bord du chemin de l’histoire. Nous devons montrer ce que nous pouvons faire Da per Noi. Et ces Scontri Populari seront justement l’occasion de dialoguer avec l’ensemble du Mouvement National, les syndicats, les acteurs économiques, les associations, ainsi que les nombreuses personnalités de la société civile. Nous invitons donc l’ensemble des corses à venir, avec nous, dialoguer, échanger, confronter leurs idées, leurs attentes et leurs projets ».Le vendredi 31 juillet sera consacré à la question de la réappropriation historique avec différents intervenants et le samedi nous entrerons dans le vif des débats. Un débat sera notamment consacré aux prisonniers politiques et ce sera l’occasion d’adresser un message collectif au nouveau garde des sceaux à propos du non respect des principes fondamentaux de la Justice et des pratiques contraires aux droits de la défense et aux droits de l'homme ».17h30 : Jacques Denis : «Le 1août 1768 à Patrimoniu. L’histoire de la maison Calvellu » 18h15 : Henri Flach : «Réappropriation historique. A seconda Cunsulta d’Orezza di u 1735 »19h : Paul Turchi-Duriani : «Les échanges entre le Nebbiu et Rome du Moyen-Âge au début de l’époque moderne à travers le commerce du vin »9h30/11h : Caffè paisani. Tables rondes sous la forme de cafés citoyens sur 4 thèmes : Déchets, transports, culture, énergie.11h30/12h30 : Débat : «Les prisonniers au centre d’une véritable solution politique »16h30/18h30 : débat : « Terra è Ghjenti » avec plusieurs thèmes et intervenants. - Urbanisme et ruralité : Sébastien Celeri, architecte. - Indépendance alimentaire : Hélène Beretti, directrice de la Chambre d’Agriculture - Tourisme hôtelier/Résidences secondaires : Jean-Baptiste Pieri, secrétaire des hôteliers du golfe d’Ajaccio et Virginie Mayard, directrice du Cercle des Grandes Maisons de Corse