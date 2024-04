Patrice Roubaud : la voix corse de TF1 pose son micro

Celui qui a été la voix de TF1 pendant plusieurs années en Corse a, en effet, décidé de poser définitivement le micro qu’il avait tendu à tous ces insulaires vers lesquels il est allé à la faveur des centaines de reportages réalisés à travers l’île. Tous ceux-là, ceux qui l’ont approché et tous ceux qu’il a séduit devant le petit écran, regrettent, déjà, l’absence du paysage des médias insulaires de cet homme qui débarqué un jour en Corse de sa Côte d’Azur natale ne savait pas trop où il mettait les pieds. Mais Patrice qui est un garçon sympa, simple et intelligent s’est rapidement mis au diapason. L’Azuréen a, en effet, été vite adopté par ses interlocuteurs qui, par-delà ses qualités humaines, ont apprécié unanimement la qualité du travail réalisé. Et cela vaut, comme dans bien des domaines, tous les passeports du monde.



Il est vrai que Patrice Roubaud a été à bonne école. Tout d’abord à celle de Gabriel Natta qui a inauguré au sein du groupe Nice-Matin, le bureau de correspondant de TF1 sur la Côte d’Azur. Il a été souvent à son contact avant de lui succéder en Corse.au sein du Corse-Matin d’hier. Patrice a ensuite “grandi” avec Jean-Pierre Pernaut, sempiternel amoureux de l’île, et son célèbre 13 heures de TF1. Une telle association de talents ne pouvait déboucher que sur les milliers d’images plus merveilleuses que malheureuses, appréciées de toute la Corse et ayant rythmé l’actualité insulaire pendant près de 25 ans.

Aujourd’hui Patrice, que nous avions eu le bonheur d’accueillir à son arrivée discrète en Corse, a décidé de prendre un autre chemin. Sans doute pour mieux profiter de tous les siens disséminés désormais entre Corse et Côte d’Azur. Une belle façon de prolonger le lien qu’il avait commencé à tisser de part et d’autre de la Méditerranée en prenant ses fonctions dans le petit bureau qui lui avait été réservé à son arrivée à Ajaccio.



C'est un ce peu qu'il dit devant notre caméra lui qui avait l'habitude d'être plutôt derrière pendant toutes ces années....