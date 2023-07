Passeport, carte d'identité : Quels délais pour refaire ses papiers en Corse ?

Depuis quelques mois, les délais pour refaire ses papiers d’identité explosent un peu partout en France. La faute à un afflux important de demandes de renouvellement de titres, lié notamment à l’effet de rattrapage des demandes non effectuées durant la crise sanitaire. Au point que dans certains départements il faut parfois 3 mois voire plus avant d’obtenir le précieux sésame. Face à cet engorgement, en avril dernier la Première ministre Élisabeth Borne s’était engagée à réduire les délais à 30 jours dès cet été. Mais à l’heure des grands départs en vacances, où cartes d’identité et passeports s’avèrent souvent indispensables pour se déplacer, les choses restent compliquées dans de nombreux territoires.Une situation qui semble plus fluide sur l’île. La préfecture de Corse-du-Sud indique ainsi qu’il faut actuellement en moyenne 10,5 jours pour obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en mairie dans le département. Une attente qui peut toutefois monter jusqu’à 80 jours dans les cas les plus cas les plus longs. En Haute-Corse, les chiffres sont quasiment similaires, puisque la préfecture dévoile qu’il faut en moyenne 10 jours pour obtenir un rendez-vous en mairie (le délai le plus s'établissant là à 20 jours). Ensuite, avant de récupérer son document, 4 semaines d’instruction/validation par la plateforme de Toulon, dont dépend la Corse, seront nécessaires, suivies d’un délai de production du titre et d’acheminement par l’Imprimerie nationale de 3 semaines pour les passeports et d’une semaine pour les cartes d’identité.« Il faut donc en moyenne 8,5 semaines pour obtenir un passeport et 6,5 semaines pour une carte nationale d’identité », constate ainsi la préfecture de Corse-du-Sud en ajoutant : « Néanmoins, certaines mairies proposant des rendez-vous à J+0 ou J+1, il est en fait possible d'obtenir un passeport en 7 semaines et une carte nationale d’identité en 5 semaines ».Afin de faciliter les opérations et d’accélérer la démarche, il est possible de remplir une pré-demande en ligne sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés . En outre, certaines mairies permettent désormais de vérifier les prochaines disponibilités pour déposer son dossier directement en ligne