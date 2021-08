Pass sanitaire : le dispositif est entré en vigueur dans trois centres commerciaux de la région ajaccienne

Il est 8h20 en ce lundi matin devant le centre commercial La Rocade, à Mezzavia. Les grilles restent encore fermées pour quelques minutes. À gauche, mais en terrasse, quelques clients prennent le café. Devant l’entrée, Jean-Charles, membre de la sécurité, enfile son chasuble jaune, un téléphone en main. Après les dernières recommandations données par l’un des responsables, la grille s’ouvre. Massés devant, une dizaine de personnes attendent : « Je suis la première », lance Yvette, en présentant son QR Code. Laurent, lui, a déjà préparé son smartphone. Tout le monde se plie sans maugréer à cette nouvelle mesure. Exception faite d’un réfractaire: « Maintenant, soupire-t-il, il faudra montrer patte blanche partout où l’on va. Où est la liberté ? »



Les clients entrent un après l’autre. À l’intérieur, un peu de soulagement pour le cafetier-restaurateur : « La situation était parfois compliquée, confie ce serveur, en demandant le pass sanitaire aux clients, on s’est heurté parfois à une situation conflictuelle. Mais il ne peut y avoir de passe-droit. »



À quelques centaines de mètres de là, l’Atrium a ouvert ses portes. Les entrées 1 et 4 sont fermées. L’accès n’est possible qu’en porte 2 et 3 où deux vigiles sont chargés de scanner les QR codes de tout le monde. Ici aussi, où l’affluence reste toutefois moyenne en cette période estivale aux alentours des 9.30, les gens acquiescent : « Madame, les deux doses sont nécessaires » - explique Jean-Christophe à cette cliente qui devra faire marche arrière…Celle-ci repart sans rien dire. Pour le reste, la satisfaction prédomine à l’exception d’une personne qui commente : « La mesure ? On s’y soumet, résignés » - soupire-t-il.

Derrière lui, en revanche, le ton est plus catégorique. « C’est bien, clame cette femme, on aurait dû le faire plus tôt. » Ou encore « Cela devrait être obligatoire depuis longtemps, c’est toujours ceux qui en savent le moins qui en disent le plus. L’alcool, la drogue, le tabac, ça ne les gêne pas, le pass sanitaire oui ! »

Enfin, un ancien ambulancier évoque son passé : « J’étais militaire, on partait à l’étranger et l’on était toujours vaccinés. C’est la seule solution. Ils parlent de privation des libertés ? Ils ne savent pas ce que c’est ! »



Un peu plus loin, un cafetier demande leur pass sanitaire à trois personnes : « Il n’y a pas de passe-droit, explique-t-il, nous appliquons ce règlement de manière stricte. Dans le cas contraire, l’établissement risque une amende ou une fermeture… »

Il est 10.30, les clients, touristes ou locaux, continuent d’arriver : « Pour l’heure, tout se passe bien, confie Jean-Christophe devant l’entrée 2… » Les Ajacciens devront s’habituer à cette nouvelle mesure, en vigueur jusqu’au 15 novembre prochain.