Pass sanitaire : la CGT appelle à un rassemblement de protestation ce lundi devant la mairie de Bastia

La CGT souligne l’absence d’autorisation de mise sur le marché des actuels vaccins et dénonce la décision du Conseil Constitutionnel validant l’obligation d’un pass sanitaire «qui donne l’autorisation de suspendre des salaires et donc de pouvoir licencier en dehors des règles du code du travail et des contrats des salariés » explique Charles Casabianca de l’UD CGT Haute-Corse «La pandémie a bon dos mais les coups contre le monde du travail et les atteintes aux droits des salariés ne connaissent pas de répit ou d’inflexions » ajoute t’il.





Dans son communiqué, le syndicat précise que

La CGT est POUR la vaccination, avec des vaccins homologués.

La CGT est CONTRE l’obligation vaccinale sous contrainte.

La CGT est POUR la levée des brevets des vaccins.

La CGT est CONTRE le Pass Sanitaire et la dérèglementation du code du travail et des dérives liés à la COVID-19

NON aux licenciements, à la pression sur les salariés liées à cette obligation vaccinale.

La CGT défendra toujours notre système de santé public en demandant plus de moyens humains, financiers et matériels.

La CGT défendra toujours la sécurité sociale qui rappelons-le est un des piliers de nos conditions de vie.



L’UD CGT Haute Corse appelle toutes ses sections, tous ses adhérents et sympathisants à participer au rassemblement prévu ce lundi 9 aout 2021 à 17H30 devant la mairie de Bastia et à soutenir les syndicats CGT qui ont déposé un préavis de grève illimitée dans le secteur de la santé.