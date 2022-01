Pass sanitaire désactivé ce 15 janvier : êtes-vous concerné ?

si vous avez reçu 2 doses de vaccin, vous devez faire votre rappel au plus tard 7 mois après votre deuxième injection ;

si vous avez eu le Covid-19 et ensuite reçu une seule dose de vaccin (AstreZeneca, Pfizer, Moderna), vous devez faire votre rappel au plus tard 7 mois après votre injection ;

si vous avez reçu une dose de vaccin et que vous avez eu le Covid-19 plus de 15 jours après l’injection, vous devez faire votre rappel au plus tard 6 mois après votre infection ;

si vous avez eu le Covid-19 et reçu une dose de Janssen après votre infection, vous devez faire votre rappel au plus tard 2 mois après votre injection ;

si vous n'êtes pas encore éligible à la dose de rappel, votre certificat de vaccination de schéma vaccinal initial (monodose ou deux doses) reste valide

Pour trouver la date de votre dernière injection, il suffit de vous rendre sur l'appli TousAntiCovid, à la page Carnet. Sous le QR code - lorsque le mode frontière est activé - la date de la piqûre est indiquée.

Selon le ministère de la Santé, entre 500 000 et 700 000 personnes seraient susceptibles de perdre leur pass ce 15 janvier faute d'une dose de rappel. Un chiffre difficile à déterminer, d'autant que parmi ces Français, "il y a un nombre conséquent qui ont présenté une infection" sans l'avoir encore notifié dans l'application TousAntiCovid, ce qui prolonge la validité de leur pass, avait expliqué, mercredi, le ministre de la Santé, Olivier Véran.Difficile donc de se repérer parmi ces nouvelles règles et échéances et de savoir si on est concernés par cette levée du pass.Tous les adultes de plus de 18 ans dont leur deuxième dose remonte à plus de 7 mois. Si vous avez reçu la deuxième dose de vaccin avant le 15 juin 2021 et que vous n'avez toujours pas eu votre rappel vaccinal, vous allez voir votre pass désactivé ce samedi. Si vous avez été complètement vacciné entre le 15 juin et le 15 juillet 2021, il faut ajouter 7 mois à la date de votre seconde injection pour connaître la fin de validité de votre pass.Mais attention ! À partir du 15 février 2022, le délai de validité du certificat de vaccination sans injection de rappel passera à 4 mois au lieu de 7 mois.Vous avez été testé positif et votre certificat de vaccination va expirer ? Le certificat de rétablissement permet de prolonger la validité de votre « pass sanitaire ». Le certificat de rétablissement est l’une des preuves qui permet d’avoir un « pass sanitaire » valide. Il prouve que vous avez été testé positif au Covid-19 : c’est le résultat positif de ce test RT-PCR ou antigénique. Ce résultat doit dater de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Un autotest ne permet pas d’avoir un certificat de rétablissement.Ainsi, les personnes qui ont été testées positives au Covid-19 avant d’avoir pu recevoir leur dose de rappel peuvent utiliser leur certificat de rétablissement pour que leur « pass sanitaire » reste valide en attendant de faire leur dose de rappel. Il est néanmoins recommandé de faire votre dose de rappel dès 3 mois après votre infection.Si vous n'avez pas fait votre troisième injection dans les temps mais souhaitez récupérez votre pass il faudra soit présenter un justificatif d'infection, soit vous faire vacciner avec la dose de rappel.Une fois que vous serez à jour dans votre schéma de vaccination, vous aurez un certificat avec un nouveau QR code à entrer dans l'appli TousAntiCovid. Il faudra ensuite attendre 7 jours pour que votre pass soit de nouveau valide.