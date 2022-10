Pass'Sport : déjà 1 030 bénéficiaires en Corse

Déployée l'an dernier par l’État pour permettre aux jeunes qui en sont le plus éloignés de s’engager dans une pratique sportive pérenne au sein d'une structure sportive cette aide financière de 50 euros – déduction immédiate sur le coût de l’inscription en club (adhésion et/ou licence) a été relancée en cette rentrée par le Ministère des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette mesure pouvoir d’achat, destinée aux enfants et aux jeunes les plus éloignés de la pratique sportive, en raison d’un handicap ou pour des raisons financières, leur offre un accès facilité à une pratique sportive pérenne dans le temps en bénéficiant d’un cadre structurant et éducatif comme le club sportif peut en proposer. Sur l'ile, pas moins de 96 clubs sont déjà partenaires du Pass’Sport, et 1030 jeunes ont pu en bénéficier, 308 dans les 28 clubs adhérents de la Corse-du-Sud et 722 jeunes dans le 68structures de Haute-Corse .

Le portail https://www.pass.sports.gouv.fr/ permet aux jeunes et aux familles éligibles de récupérer leur code s’ils ne l’ont pas reçu par email ou s’ils l’ont perdu. - 50 €sur l’inscription dans un club.