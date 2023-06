Pas de grève à l'hôpital d’Ajaccio : les syndicats obtiennent le versement de la prime de déménagement

« L’investissement du personnel a enfin été reconnu ». Ce vendredi après-midi, devant de nombreux personnels de l’hôpital de la Miséricorde, les représentants de la CFDT et du STC ont annoncé la signature d’un protocole d’accord quelques heures plus tôt avec la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Corse (ARS) et le directeur de l'établissement ajaccien, suite au préavis de grève qui avait été déposé mercredi. En vertu de l’application d’un décret national, les syndicalistes réclamaient le versement de l'indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière, couramment connue sous le nom de prime de déménagement, qui doit être accordée à l'ensemble du personnel médical et paramédical un mois après un changement d'établissement hospitalier.



Or, par le biais d’un communiqué de presse, les syndicats avaient fait part de leur mécontentement après que le directeur de l'hôpital ait informé le Comité social d'Établissement en début de semaine que cette indemnité ne serait pas versée au personnel « en raison d'une interprétation divergente d'un texte émanant de la direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé ». Afin de faire retomber les tensions, les représentants de la CDFT et du STC ont été reçus jeudi et vendredi matin par la directrice générale de l’ARS, en présence du directeur de l’hôpital. « Nous nous appuyons sur un décret qui prévoyait une prime de mobilité pour le personnel qui avait participé au déménagement, mais qui prenait aussi en compte les réorganisations voire les fusions de service », indique Antoinette Bruni, secrétaire de la CFDT à l’hôpital d’Ajaccio, en déroulant : « Nous n’avions pas la même analyse avec la directrice de l’ARS qui pensait que nous avions pris l’hôpital d’Ajaccio et que nous l’avions fait rentrer dans le nouveau bâtiment. Mais cela n’a pas été le cas. La modernisation de cet établissement a bien été actée aussi bien par l’ARS que par nous-même. Le point d’achoppement restait sur les réorganisations et les fusions. Or l’hôpital a été complètement réorganisé et de nombreux services ont été fusionnés ».