Pas d’exploit en coupe de France pour le Féminine Esprit Club Bastiais éliminé par Dijon (D1)

Il aura toutefois fallu 20 bonnes minutes aux Dijonnaises pour trouver la faille dans l'équipe de Gwendoline Djebbar. Les visiteuses prenaient ensuite le large pour virer à 4 - 0 à la pause. La seconde période fut difficile pour les Bastiaises qui encaissaient encore 5 buts.

"Je suis fière de mes filles. je suis fière de notre parcours" soulignait la coach à l'issue du match. "On y a cru, on a fait ce qu'on a pu face à une équipe plus athlétique, plus physique, plus technique, bien préparée mentalement".

Fier aussi de ses joueuses, le président Mosconi. " Aujourd'hui on a appris ce qu'était le haut niveau, on a vu ce qu'était la 1ère division. Mais ce qu'il faut retenir au-delà du résultat c'est que le public a découvert le football féminin de haut niveau. On a perdu un match mais on a gagné un public. On a créé quelque chose et à partir d'aujourd'hui ça va être différent".





Après ce bel intermède Coupe de France, place au championnat de Corse pour les bleues et une première place qui leur permettrait de disputer des barrages pour l'accession en D3, objectif de leur saison.