« Parlemu corsu » : La réponse de l’Assemblée de Corse au Préfet Lelarge

Une situation catastrophique

Le ton est, comme attendu, plus critique chez Jean-Christophe Angelini, président d’Avanzemu : « J’ai été frappé concernant les prisonniers par la rencontre avec les députés qui nous parlaient, étaient sincères et y croyaient vraiment. Sauf que dans la tribune qui a été publiée, je n’ai pas retrouver beaucoup de noms des députés qui étaient en face de moi. Ce qui me fait penser que l’Etat profond a beaucoup plus de poids que les convictions personnelles ». La grande difficulté, pour lui, « n’est pas de juger l’action et la responsabilité de l’actuel Exécutif de la CDC, le temps viendra », mais ajoute-t-il. « la situation est catastrophique. Ce qui est important, c’est qu’on essaye de développer une analyse commune de l’attitude de l’État et de la décision relative à Arritti, en passant par celle sur le règlement intérieur jusqu’au sort d’Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri. On a bien un fil rouge qui, en tant que Nationaliste, même si nous sommes en désaccord avec l’actuelle majorité, nous inquiète fondamentalement ». Ensuite, il attire l’attention sur le fait que « depuis six ans que les Nationalistes sont aux responsabilités, cette attitude reste globalement la même. Elle l’a été lorsque nous étions unis de 2015 à 2021, elle n’a pas changé depuis que nous sommes divisés, il y a donc lieu aujourd’hui de l’analyser au fond ». Il avertit que « Certains nationalistes pointent du doigt la stratégie engagée en disant que nous étions plus forts politiquement dans les années 80 et 90, quand nous n’étions pas aux responsabilités qu’aujourd’hui. Donc, on le sent bien, il y a une tension qui monte et qui est de plus en plus vive ». S’il avoue ne pas avoir de réponse, il affirme une conviction : le dialogue. « Le président de l’Exécutif distingue les hommes de leurs fonctions avec un respect manifesté à l’endroit des hommes, j’aimerais tout simplement que ce même respect soit aussi pour les Nationalistes qui ne pensent pas comme la majorité. Dès lors qu’un désaccord constructif est manifesté, que ce ne soit pas par Médias interposés, par l’attaque personnelle ou la vindicte. Si on pose tous ces sujets-là sur la table, on aura un peu progressé ».