Paris : Le Tour de Corse Historique investit le Salon Rétromobile

Fidèle à sa réputation, le Tour de Corse Historique, qui ne ménage pas ses efforts pour se faire connaître lors de grandes manifestations nationales et internationales, s'invite au Parc des Expositions Porte de Versailles. Du 31 janvier au 4 février c'est au Pavillon 1 du Salon Rétromobile qu'une une dédiée de l'organisation accueillera les amateurs pour fournir des informations précieuses sur ce rallye mythique, parcourant les routes légendaires du sport automobile.

Son stand, magnifié par la présence d'une Lancia 037 aux couleurs légendaires de Martini, attire les regards et suscite la curiosité des passionnés et des visiteurs.

Le Tour de Corse Historique est en effet un rendez-vous incontournable pour les amateurs de véhicules anciens et les passionnés de l'histoire de l'automobile. Prévue cette année du 5 au 12 octobre, sa 24e édition s'annonce d'ores et déjà un succès retentissant. En effet, la barre symbolique des 500 inscrits a été franchie dès les premières heures suivant l'ouverture des inscriptions en ligne.