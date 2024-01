Paris 2024 : Charles Orlanducci portera la flamme olympique en Corse

Véritable figure du football corse avec plus de 500 matchs sous le maillot bleu du SC Bastia, Charles Orlanducci aura l'honneur de guider les relayeurs de la Flamme Olympique lors de leur parcours en Corse le 14 mai prochain. Au cœur du Stade Armand Cesari, le capitaine Orlanducci mettra en avant les nouvelles pratiques offertes par la Fédération Française de Football (FFF). Des activités variées telles que le foot en marchant, le fitfoot, le futnet, le futsal, le Foot5 et le GolfFoot seront proposées, invitant les passionnés de football de tous âges, genres et aptitudes physiques ou cognitives à découvrir ces disciplines.



Une initiative inédite

Le port de la flamme en collectif est une initiative inédite dans l'histoire des Jeux Olympiques. Durant huit minutes, les capitaines, parmi lesquels des grandes figures du sport français seront les gardiens de la flamme, évoluant en groupe. La Flamme Olympique de Paris 2024, portée par des équipes de 24 personnes comprenant des champions, des sportifs, des passionnés du sport au quotidien, des bénévoles, des arbitres et des coachs sélectionnés par les fédérations, traversera 69 relais collectifs organisés par 34 fédérations sportives olympiques et paralympiques.



Le relais en Corse organisé par la fédération française de football marquera la troisième visite de la flamme aux JO, après 1968 et 1992. Le parcours débutera à Ajaccio à 7h pour s'achever à Bastia aux alentours de 19h, marqué par l'allumage symbolique du chaudron olympique.