Parcoursup : les étudiants ont jusqu’à ce soir pour formuler leurs vœux

Dernières heures pour s'inscrire sur Parcoursup et pour faire les bons choix : la formulation des vœux sur la plateforme s'achève en effet ce jeudi 12 mars même si les élèves de terminale et les étudiants en réorientation auront ensuite jusqu'au 2 avril pour peaufiner leur dossier. La plateforme, qui remplace l'ancien outil Admission Post-Bac et qui cette année intègre plus de 600 nouvelles formations, a été ouverte fin janvier et les élèves peuvent y déposer jusqu'à 10 vœux maximum.Les résultats d’admission tomberont à partir du 19 mai.