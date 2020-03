Par crainte du confinement et du Coronavirus, ces jeunes Corses ont fui Paris

Marguerite, 22 ans, bastiaise, étudiante en architecture d’intérieur



Je suis rentrée pour être avec ma famille parce que je ne me voyais pas confinée a Paris sans eux et mon école a fermé comme toutes les autres donc il n'y avait aucun intérêt de rester là-bas puisque j’y suis principalement pour les cours. J'ai préféré rentrer en Corse parce qu’ici je peux monter au village et sortir dans mon jardin pour m’aérer, faire du sport, bronzer si le temps le permet...

La Corse pour moi c’est vraiment tout : ma famille, mes amis, mes habitudes, ma liberté, ma vraie maison... Alors impossible de rester confinée loin de sa maison !





Alexandre 27 ans, travaille en boîte de nuit à Paris.

C’est plus facile d’être enfermé en Corse qu’à Paris. En Corse il y a la montagne, la mer. C’est une raison de plus pour passer du temps chez moi.

Dimanche mon travail a fermé donc je n’allais pas rester à Paris pour ne rien faire.

C’est chez moi ici je m’y sens mieux. J’ai passé 25 ans, mes amis et mes habitudes sont en Corse.



Thomas 22 ans étudiant en droit public à Dauphine

J'ai décidé de rentrer tout simplement car qui so nant'u a mè. On est toujours mieux chez soi, auprès des siens, et surtout la peur de ne plus avoir la possibilité de rentrer une fois le confinement annoncé.

Dans une grande ville comme Paris, une fois tous les commerces fermés, il ne reste plus grand chose à faire, ici je prends mon petit déjeuner en regardant la mer et j'ai la possibilité d'aller marcher dans la nature.

La continuité pédagogique fonctionne plutôt bien donc je passe mes journées à travailler. J'ai également le temps pour faire un peu de vélo d'appartement et l'apéro. Pour l'instant je le vis plutôt bien mais bientôt le manque de ballon rond va se faire ressentir…



Valécien 23 ans, étudiant en Master 2 histoire de l’art à La Sorbonne.

Les lieux publics, les universités et ses bibliothèques étant fermés j’ai pris la décision de rentrer précipitamment en Corse. J’avais également toutes les informations nécessaires pour travailler à distance et poursuivre mes études.

J’ai préféré retrouver un cadre familial et faire face à ces moments de crise, les vivre auprès des miens que j’espère être en mesure d’aider et de soutenir tout en respectant les gestes barrières.

Je me suis assuré en amont d’être en état de revenir et de ne présenter aucun des symptômes provoqués par le virus. Par mesure de précaution j’ai tout de même porté un masque les premiers jours de mon arrivée.



- Tu fais quoi depuis que tu es rentré et tu vis comment le confinement ici ?

- Je rédige mon mémoire de maitrise et aide à distance mes camarades étudiants dans la poursuite de leur travail interrompu. J’accompagne également (en tant qu'élu étudiant) par télétravail l’université dans la mise en place de mesures nécessaires pour adapter les études au contexte actuel. Le confinement est pour moi indispensable dans la lutte contre la propagation du virus. Mes activités habituelles ne seront plus les mêmes en effet mais je vis cette situation de retraite comme un acte citoyen et responsable.