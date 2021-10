Palmarès du Festival Arte Mare 2021 : «Haut et Fort» de Nabil Ayouch plébiscité !

Compétition du long métrage méditerranéen



Grand Prix Arte Mare

HAUT ET FORT de Nabil Ayouch



Prix du public MGEN

GAZA MON AMOUR de Tarzan et Arab Nasser



Prix cinéma Pierre Mari RCFM – Musique originale et bande son

HAUT ET FORT de Nabil Ayouch



Prix jury Jeune Passcultura

HAUT ET FORT de Nabil Ayouch



Compétition des films corses



Prix du film corse – Fiction

LES CHAMPS MAGNETIQUES de Romain Daudet-Jahan



Prix du film corse – Documentaire Jean-Simon Peretti

TAVAGNA, LE CHŒUR DES HOMMES d’ Hélène Amétis



Prix du film corse – Fiction CCAS

KURT’S STORY de Gérard Guerrieri



Prix hors les murs attribué par les détenus du centre pénitentiaire de Borgo

Arabacciu d’Alexandre Oppecini



Compétition des écoles de cinéma méditerranéennes et des jeunes réalisateurs

Prix du film des écoles de cinéma méditerranéennes et des jeunes réalisateurs

AUX PAYS DES ORANGES TRISTES de Dhia Jerbi



La thématique

Meilleur film sur le thème de l’argent

C’EST PARTI de Camille de Casabianca