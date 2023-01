PORTRAIT. Annabelle Pagano, l'insulaire qui veut devenir la 13e femme à boucler un Enduroman

Reste qu’en étant maman en solo d’une ado de quinze ans et diététicienne-nutritionniste, l’emploi du temps devient vite surchargé. "Le réveil sonne généralement entre 4h30 et 5h, lâche-t-elle. Je m’entraîne jusqu’à 7h30 et je pars au travail. Aujourd’hui, on est sur des sorties en mer de deux heures, mais ça augmentera progressivement à quatre, six, huit heures... Pareil pour le vélo et la course à pied."



Ce train de vie infernal, dans lequel elle semble se complaire, n’est surtout pas celui d’une athlète de haut niveau. Comment peut-on pourtant définir autrement celle qui pourrait être la treizième femme de l’histoire à boucler un Enduroman ? "Une femme de défis, qui croît en ses rêves tout simplement, glisse-t-elle. J'ai le rêve de faire cet Enduroman et je vais le réussir. J'ai passé des heures à discuter avec des gens qui avaient de l'expérience, regardé des tonnes de vidéos, acheté tous les livres possibles et imaginables pour comprendre ce qu'il fallait que je fasse. A un moment, il faut mettre des baskets et y aller. Si je peux inspirer là-dessus, ce serait génial."



Les deux entraînements quasi quotidiens ne doivent quand même pas effacer le reste. "J'ai la chance d'avoir une fille extraordinaire capable de comprendre ça, de s'accrocher au rêve de sa mère. Elle ne me reproche jamais de m'entraîner. Mais quand elle est avec moi le week-end, je pars m'entraîner très tôt le matin et on s'est fixé une règle : pas d'entraînement après 11h."