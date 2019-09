PLU et municipales : Femu a Corsica entre en campagne à Ajaccio

Une semaine après le PNC, c’était au tour de l’antenne « Aiacciu è u circondu » de Femu a Corsica d’effectuer sa rentrée politique. Le choix s’est porté sur la place du Diamant pour abriter la conférence de presse. « Le cœur de cité », soulignera Patrick Lugrezi, responsable du conseil territorial, lieu où dans l’antiquité, les membres s’administraient eux-mêmes. Et Ajaccio s’éloigne un peu plus chaque jour de cette définition. » Sur fond de rentrée politique, il a été question, en guise de préambule, de poursuivre la structuration du parti. « Autour de notre triptyque « Ethique, Démocratie, Transparence », rajoute Patrick Lugrezi, en quelques mois, des centaines d’hommes et de femmes attachés à nos fondamentaux nous ont rejoints… »



13000 habitants et 7500 logements de plus d’ici 15 ans

Point important de cette conférence de presse, l’analyse faite par Jean-Louis Achard, référent du parti, de la synthèse de la note d’observation sur le PLU d’Ajaccio. « Ce projet, rappelle-t-il, est plus celui de l’intérêt de quelques particuliers que l’intérêt collectif des Ajacciens. On facilite les projets d’investisseurs privés. L’urbanisation est effrénée et basée sur la conception d’ensembles surdimensionnés. Pour exemple, 4857 logements ont été autorisés entre 2015 et 2017, 3195 prévus au Stiletto, 1060 sur la Rocade. Tout cela va engendrer des dégâts irréversibles en termes de cohésion sociétale et urbaine. D’ici quinze ans, nous aurons 13000 habitants et 7500 nouveaux logements. C’est alarmant. »

Concrètement, Femu demande la suspension de la procédure d’adoption du PLU jusqu’aux municipales. « Il faut un urbanise mesuré, et surtout la possibilité, pour le citoyen, de se prononcer à défaut de subir. C’est l’agglomération dans son ensemble qu’il convient de prendre en compte et non la seule ville. Et quand on évoque la nécessité des logements sociaux, pensons d’abord aux 1200 vacants ou à réhabiliter le vieil Ajaccio où plusieurs générations ont été présentes…»



Jean-André Miniconi et Dany Antonini pressenti pour conduire la liste en mars prochain

Dans cette perspective, il a été, bien sûr, question des municipales. Sans botter en touche l’éventualité d’une liste commune au premier tour, Patric Lugrezi a analysé : « Au niveau de la majorité territoriale, les composantes se retrouvent autour d’un même projet. Le contrat municipal est tout autre, il s’établit sur d’autres thématiques. Quand nous évoquons un rassemblement, il va au-delà de la famille politique et s’adresse à tous, citoyens, associations, écologistes ou autres qui se reconnaissent dans notre démarche. »

Le parti a d’ores et déjà proposé Jean-André Miniconi et Dany Antonini, pour conduire la liste Femu a Corsica, en mars prochain. « Mais ce sont les militants qui choisiront en dernier lieu, prévient Patrick Lugrezi. L’union, si elle se fait, devrait se dessiner au second tour. Mais c’est un secret de polichinelle….