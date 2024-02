PGHM de Corse : "Attention, le risque d’avalanche est marqué"

Il est donc conseillé d’être extrêmement prudent à l’occasion d’une sortie en montagne en ce moment, surtout si les passionnés ont l’intention de se rendre au-delà de 2 000 m, car il y a eu aussi le phénomène du vent qui à créé des plaques de neige. Il s'agit de Des cumuls de neige donc qui sont plaqués par la force du vent. « Ces plaques sont très friables. Ce sont des sortes de pastilles qui se collent sur le manteau neigeux. Si on ne les décèle pas à l’œil nu, ou si on est dans le mauvais temps à cause du brouillard, quand on passe dessus on risque de les fracturer, de provoquer une avalanche et donc d’être emportés. C’est le risque le plus marqué qu’il y a actuellement au-dessus de 2 000 mètres " poursuit le major Bonissone.

"Pour les randonneurs, le premier conseil que je donne c’est de se tourner vers des professionnels, des guides de haute montagne ou de moyenne montagne qui peuvent encadrer les gens qui souhaitent faire de la montagne. Quand on randonne en milieu neigeux, il est également important de se munir de ce que l’on appelle un triptyque de sécurité à savoir : une pelle, une sonde et un détecteur de victimes d’avalanche », ajoute le majordu PGHM. Il est également conseillé de se renseigner sur les conditions météorologiques, mais aussi sur les conditions nivologiques « et les gens qui souhaitent avoir ces informations précises peuvent tout à fait nous appeler. Nous les renseignerons avec plaisir sur les itinéraires à éviter et les zones à fréquenter en toute sécurité », inisste le major Bonissone.





Avant de s’aventurer pour une randonnée en montagne, on peut appeler le PGHM de Corse au 04.95.24.24.00.