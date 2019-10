PETR de Balagne : les maires planchent sur le contrat de transition écologique

Jean-Marie Seïté, le président du PETR a présenté à l'assemblée, l'ordre du jour et les trois sujets abordés.

Dans un premier temps, c'est le contrat de transition écologique (CTE) qui a été présenté.

"C’est un projet pour lequel nous avions répondu à un appel d'intérêt de candidature du ministère de la Transition Écologique" explique Jean-Marie Seïté.

Le projet du PETR avait été sélectionné et retenu grâce à l'élaboration de son programme d'actions.

Une coprésentation faite avec un ingénieur de la DDTM.

"Aujourd’hui nous préparons la convention avec les partenaires ( État Collectivité chambres de commerce et d'industrie...)" ajoute le président.

Les deux objectifs principaux du CTE ?

Les circuits courts. " Comment éviter la dépendance extérieure. Produire au plus près et consommer au plus près". Une opération déclinée sur une série d’actions, notamment sur l’alimentaire et des constructions de biosourcés.

Le second, réduire la dépense énergétique sur le territoire. " Être plus vertueux envers l'impact sur le climat, en réduisant la production de gaz à effet de serre" en articulant autour de plusieurs solutions. "Réduire la consommation énergétique des bâtiments (environ 20 % de la production de gaz), les transports ( également 20 %) et la consommation alimentaire. Il faut s'améliorer là-dessus et engager une politique à l’échelle des 36 communes de Balagne. "

L'avancement du SCoT était le deuxième sujet. "Les études étant terminées, nous redémarrons avec les partenaires techniques". Il s'agit de l'Agence de l'Urbanisme et de l'Énergie de la Corse ( CdC) et le CEREMA, (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), bureau d’études de l’État.

" Aujourd’hui, nous arrivons à mettre autour d’une table des personnes qui auparavant avaient du mal à travailler ensemble, notamment la Collectivité de Corse et l’État".

L’intérêt de ce SCoT est d’arrivée à créer un cadre intermédiaire entre le PADDUC et les PLU, facilitant les créations de PLU et des cartes communales.

Le dernier point, la mise en place d'un système d’information géographique (SIG) sur l’ensemble d'un territoire balanin. " Un SIG stocke les informations concernant un territoire, pour nous la Balagne, sous la forme de couches thématiques pouvant être reliées les unes aux autres par la géographie et la capacité de croiser ces données, (fonds marin, cartes de territoire, photos aériennes...)". Un outil précieux, adressé à de nombreux utilisateurs, collectivités, services publics, Services d'Incendie et de Secours, EDF... Un outil également "indispensable pour les secours à la personne, avec une base d'adresses fiables, ce qui faciliterait les déplacements des sapeurs-pompiers"

Les maires de Balagne ont assisté ce lundi 28 octobre, à la conférence annuelle des maires du PETR, à Aregnu.