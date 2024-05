PADDUC : La cartographie des espaces stratégiques agricoles définitivement validée

- Le Conseil d’Etat vient de rejeter les six pourvois en cassation de la cartographie des ESA. De quoi s’agit-il exactement ?

- Ce sont des pourvois qui font suite à une décision de la Cour administrative d’appel de Marseille. Cette décision rétablissait la cartographie des Espaces stratégiques agricoles (ESA) qui avait été annulée précédemment par le tribunal administratif de Bastia. Le point principal de la décision de la Cour d’appel, c’est bien le rétablissement de la cartographie des ESA. La Cour dit par ailleurs que sur quelques parcelles, en l’occurrence sur les trois communes de Calvi, Bonifacio et Pietrosella, le PADDUC avait fait des erreurs dans sa cartographie. Donc, la Cour d’appel confirme que nous ne nous sommes pas trompés quand nous avons cartographié 100 000 hectares de terres agricoles. En revanche, sur trois petites zones, quelques dizaines d’hectares sont des erreurs et n’intègrent pas la cartographie. Suite à cela, certains requérants, qui n’étaient pas d’accord avec cette décision, ont saisi le Conseil d’Etat.



- La Collectivité de Corse aussi…

- Oui ! De la même manière, la Collectivité de Corse aussi a saisi le Conseil d’État en disant qu’elle n’avait pas fait d’erreurs. Même si cela ne concerne que quelques dizaines d’hectares, nous voulions construire une jurisprudence autour de cette cartographie des ESA. Nous étions d’accord avec la décision de la Cour administrative de Marseille qui rétablissait la carte, en revanche nous n’étions pas d’accord sur les erreurs d’appréciation dans les zones des trois communes concernées. Dans une phase préliminaire, le Conseil d’État examine s’il accepte ou pas de juger des affaires, en gros il décide si la décision rendue précédemment par l’instance juridique a besoin ou pas d’être examinée de façon plus détaillée. Le Conseil d’État a estimé que non, que la Cour administrative d’appel avait bien travaillé, que ce n’était pas la peine de réexaminer sa décision qui est fondée en droit et qui donc s’applique pleinement sans recours possible. À partir de là, le Conseil d’État n’a pas poursuivi l’expertise plus en amont puisqu’il a jugé infondé et non nécessaire de faire un travail plus conséquent sur cette décision, validant ainsi de manière complète et définitive la décision de rétablissement de la cartographie.



- La Collectivité de Corse a aussi été déboutée sur Bonifaccio, Calvi et Pietrosella ?

- Tout à fait ! Ce sont trois zones qui avaient été classées dans le PADDUC comme Espaces stratégiques agricoles, et sur lesquelles la Cour administrative de Marseille, en même temps qu’elle a rétabli la carte des 100 000 hectares, a décrété qu’il ne s’agissait pas d’espaces stratégiques agricoles. En gros, ces trois zones-là représentent quelques dizaines d’hectares sur 100 000 hectares. On voit bien que le pourcentage d'erreur fait par la Collectivité de Corse est infime. Nous avons donc rétabli la carte et protégé 100 000 hectares. Sur ce point-là, nous sommes heureux de voir que nous disposons aujourd’hui d’une cartographie qui est incontestable. C’est la Cour administrative d’appel de Marseille, qui le dit, et quelque part le Conseil d’État aussi puisqu’il ne va pas plus loin dans ce dossier et valide les décisions prises précédemment. Pour le reste, nous respectons les décisions qui s’appliquent.



- Cela signifie-t-il que plus aucun recours n’est possible sur la carte des ESA ?

- Aujourd’hui, on est allé au bout de tous les recours juridiques possibles en droit administratif. La cartographie a été, dans un premier temps, annulée par le tribunal de Bastia. Puis rétablie en 2020. Nouvelle annulation par le tribunal de Bastia en 2022. Nous avons saisi la Cour administrative d’appel de Marseille qui a remis une décision qui a été validée par le Conseil d’État. Aujourd’hui, nous avons en face de nous une décision qui est, je crois, de bon sens.



- D’autres recours sont-ils possibles concernant le PADDUC ?

- Non, pas à ma connaissance. En tout cas, il n’y a pas de recours en droit administratif à ce stade. Nous sommes dans une situation qui nous est plutôt favorable avec la cartographie validée. Il est important de rappeler que les critères n'ont jamais été annulés. Ce qui signifie que les ESA ont été protégés pendant toute la période. Nous disposons désormais d’une cartographie qui est pleinement applicable sur l’ensemble du territoire insulaire.



- Le PADDUC continue d’être la cible de violentes critiques. Est-il réellement efficace en matière de lutte contre la spéculation foncière ?

- C’est compliqué à dire ! Au moment du rétablissement de la cartographie des espaces stratégiques agricoles, on a vu que des espaces agricoles avaient été consommés. En 2015, la cartographie sanctifie 105 000 hectares d’ESA. Lorsque nous avons rétabli la carte en 2020, la superficie est descendue à 102 000 hectares. Près de 3000 hectares avaient été consommés pour différentes raisons qui relevaient des voieries, des constructions intervenues entre les différentes périodes, etc. Pour autant, le PADDUC a eu des effets bénéfiques car, même si la cartographie a été annulée à deux reprises, comme je l’ai dit, les critères n’ont jamais été annulés. Donc, l’inconstructibilité des ESA n’a pas été suspendue entre 2015 et aujourd’hui. Pour autant, probablement des espaces ont été consommés malgré cette inconstructibilité. On constate finalement que les dispositions réglementaires du PADDUC sont insuffisantes pour protéger pleinement nos espaces stratégies agricoles. Recours successifs, annulations successives, neuf ans de procédures avant de rétablir de manière définitive la carte. On voit bien qu’il y a une forme de fragilité juridique des dispositions du PADDUC qui doit être renforcé dans le cas notamment du processus d’autonomie. Il faut se poser la question : quelle aurait été la situation en termes d’urbanisation des espaces agricoles s’il n’y avait pas le PADDUC ? À mon avis, elle aurait été catastrophique, bien pire que celle d’aujourd’hui.



- Une nouvelle révision du PADDUC est obligatoire tous les six ans. Quand est prévue la prochaine ?

- Tous les six ans en effet, il est prévu une analyse du PADDUC. Cette analyse est en cours et sera présentée prochainement à l’assemblée de Corse. Elle devrait nous conduire à proposer à l’assemblée de Corse, soit une révision, soit une modification du PADDUC. Parmi les pistes possibles, la modification ou la révision devrait intégrer par exemple la question du réchauffement climatique qui s’est accentué depuis une dizaine d’années, également la question de l’autonomie, de l’évolution institutionnelle possible et du transfert du pouvoir législatif et réglementaire, notamment en matière d’aménagement du territoire.



- Pour vous, l’autonomie reste-t-elle le seul moyen de protéger les ESA contre la spéculation foncière et immobilière ?

- Je crois que le renforcement des prérogatives de la collectivité de Corse et des capacités réglementaires du PADDUC en matière d’aménagement du territoire et en matière d’urbanisme est essentiel, si on veut un développement plus harmonieux et plus durable de notre territoire.



Propos recueillis par Nicole MARI.