Ozzak, une application pour acheter ses places de cinéma moins chères arrive à Ajaccio

Selon la récente étude du Centre National de la Cinématographie, 36% des Français déclarent aller moins souvent, voire plus du tout, au cinéma après la crise sanitaire compte tenu de la cherté du prix du billet. C'est dans ce contexte que grâce à un partenariat avec la plateforme nantaise Ozzak, les cinémas Laetitia et Ellipse à Ajaccio proposent désormais des places à tarifs réduits sans conditions d’âge ni d’accès.Le principe est simple : d'un côté, la plateforme permet aux exploitants partenaires de proposer des films et des séances en vente à prix réduits, et, de l'autre, offre aux utilisateurs l'opportunité de découvrir les offres dans les cinémas adhérents. Un concept qui favorise l'accessibilité du cinéma, tout en permettant aux exploitants de remplir leurs salles. "Ce qui a nous a motivé à travailler avec Ozzak, c'est le fait d'avoir une plateforme dédiée spécifiquement au cinéma, et pas un simple système de promo. La communication s'en ressent, et leur contenu est vraiment adapté à la cible, expliquent Michel Simongiovanni et Justine Gasselin, gérants des deux cinémas qui depuis ce 6 mars adhèrent à Ozzak., Pour nos établissement d'Ajaccio, grand multiplex ou petites salles de centre-ville, on pense qu'Ozzak saura créer une nouvelle impulsion auprès des spectateurs, et toucher notamment un public plus jeune grâce aux media utilisés."Pour réserver les places au prix moins cher, il suffit de se rendre sur le site internet d'Ozzak l'entreprise ou de télécharger son application et en quelques étapes simples, vous pouvez réserver vos places en ligne. Il vous suffit de renseigner lescinémas Laetitia et Ellipse d'Ajaccio dans le moteur de recherche, et toutes les séances disponibles s'afficheront. Vous pouvez alors sélectionner la séance de votre choix et réserver une place. Une fois la réservation effectuée, un QR Code vous sera fourni, que vous n'aurez qu'à présenter automatiquement au cinéma.Cependant, il convient de noter que cette offre est limitée. Seules quelques places par séance sont concernées.