Ouverture des inscriptions sur Parcoursup : plus de 90 formations disponibles en Corse

Parmi les nouvelles possibilités d'études supérieures, des diplômes d'État d'assistance sociale, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de préparateur en pharmacie ont fait leur apparition. De nouvelles formations, toutes en apprentissage et dans des secteurs - le social et le sanitaire - où l'île était jusqu'alors peu lotie.



Autre changement escompté, une simplification des démarches via une meilleure accessibilité de la plateforme. "Elle a évolué de manière à ce qu'on est une information plus claire et riche, confirme André Paccou. Le moteur de recherche est plus simple d'utilisation : on débouche sur des fiches de présentation des formations qui ont été améliorées, ce qui permet une meilleure lecture. Des nouvelles données issues de 2022 qui y ont été intégrées, on peut aussi connaître les critères d'analyse des candidatures utilisés pour classer les candidatures."



Pour ceux qui souhaiteraient s'expatrier sur le continent, les chances d'y étudier sont réelles. "Il y a un taux de non résidents, donc de candidats extérieurs à la région, qui est calculé et paramétré dans Parcoursup pour chaque formation, détaille André Paccou. Une priorité peut donc être donnée partout dans la candidature des insulaires."



Les conseils sur les parcours recommandés au lycée, où encore la manière d'élaborer sa candidature et notamment le fameux projet de formation motivé, se sont multipliés.



Autre nouveauté : en plus des dix vœux traditionnels, les élèves peuvent désormais en formuler dix de plus sur des formations en apprentissage. Une bonne nouvelle pour la Corse, qui mise particulièrement sur cette filière.



Les postulants ont jusqu'au 9 mars 2023 pour formuler leurs vœux. Dans la phase suivante, ils devront compléter leur dossier et confirmer leurs vœux avant le 6 avril. Un impératif à ne pas manquer : un vœu non confirmé ne permet pas d'être candidat.