Où en sont les projets de centres de sur-tri d'Ajaccio et Monte dénoncés par Ecologia Sulidaria ?

Un constat qui dérange particulièrement le maire de Monte. "Les écologistes ont présenté une liste territoriale qui a regroupé 2,5% des voix, donc il faut les écouter à cette hauteur, ce n'est pas la Bible, s'indigne Jean-François Mattei. A Brest, la taxe d'ordures ménagères par an et par habitant est de 63€ parce qu'ils valorisent énergétiquement. Il faut s'inspirer aussi de ce que font les autres !"



La question du tri à la source est pointée du doigt côté Verts. "Ça va enterrer définitivement le tri : en tant que consommateurs, si on nous présente un centre miraculeux pour le faire à notre place, on ne va pas continuer à le faire, déplore l'ex-Conseillère exécutive chargée de l'environnement. La loi oblige le tri des biodéchets en 2023. On sait que le système de tri en point d'apport volontaire tel qu'on le connaît, plafonne. On n'ira jamais au-delà de 20% et ça fait des années qu'on est entre 15 et 18% de tri sur le verre, le papier, les emballages, etc. On ne trie pas les biodéchets : il y a 3000 tonnes collectées pour un gisement de 40 000. Travaillons là-dessus, mettons à disposition de tout le monde des endroits pour les collecter."



Une autre issue par crainte de la privatisation du secteur : voilà ce que les écologistes réclament. Avec pour fer de lance de leur argumentaire, la remise en question de la crédibilité de tels projets. Le flou généralisé et le manque d'informations contrastent avec la date de mise en service fixée avant 2024. "Si ça commence à se construire en 2024, ce sera déjà bien", s'accorde à dire Jean-François Mattei.