Orsi Ribelli : Un beau don pour le personnel soignant d'Ajaccio

Au terme de cette belle opération l'association n'a pas manqué de remercier tous ceux qui avaient adhéré à leur belle entreprise





Merci à toutes et à tous pour votre générosité.

Merci pour nos héros. Merci pour eux.

La solidarité a pris le dessus et c’est bien le plus important.



Au vu de l’importante somme récoltée, l’argent sera directement versé, à la demande de la plateforme de don « leetchi », sur le compte de l’hôpital.



La cagnotte sera utilisée afin de répondre au mieux aux besoins de nos soignants :

- Financement d’un automate de laboratoire qui permettra aux Ajacciens de réaliser au centre hospitalier l’analyse des tests COVID-19.

Coût d’environ 30.000€



- Permettre l’acquisition d’équipements

destinés à améliorer les conditions de travail de nos soignants.



* Les services de l’hôpital d’Aiacciu établiront une liste de leurs besoins auprès d’une coordinatrice de soin. Les soignants sont donc décisionnaires de leur cagnotte.



▪️Une table ronde est prévue à la fin du confinement avec les cadres de nos soignants, la direction de l’hôpital et le bureau de L’Orsi Ribelli.

Elle sera suivie d’une cérémonie médiatique afin de donner un premier visuel aux donateurs.



L’Orsi Ribelli communiquera publiquement les dépenses précises de la cagnotte pour tenir informer les donateurs.



Continuons de respecter les consignes !

Par respect pour toutes les personnes qui sont confrontées au quotidien par cette crise de par leur profession, dans le médical ou autre. Nous leur réaffirmons tout notre soutien.



IN STI TEMPI DURI, PIÙ CÀ MAI, SEMI FIERI D’ESSE AIACCINI !

Torna un ringraziu à tutti quiddi ch’ani participati à sta raccolta è un sustegnu tamantu à u nosciu parsunali midicali

Grazie à tutti...



L’Orsi Ribelli,

Uniscesi è Vince.