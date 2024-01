Origine du "trésor de Lava" : le nouveau procès s'est ouvert ce 29 janvier à Marseille

Le "trésor de Lava" est-il issu d'une épave engloutie ? L'origine de cet ensemble inestimable d'objets de l'antiquité romaine découvert en Corse est au centre du procès ouvert lundi contre Félix Biancamaria et son ami et complice présumé,Jean-Michel Richaud accusés d'avoir voulu en écouler une des pièces maîtresses.



Les deux hommes sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Marseille pour "recel et détention d'un bien culturel maritime présentant le caractère de trésor national", en l'espèce un plat en or incurvé de 25 cm de diamètre estimé à plusieurs millions d'euros, des faits commis entre janvier et octobre 2010.



C'est en pêchant des oursins en 1985 dans le golfe de Lava, à 17 kilomètres au nord d'Ajaccio, avec son frère Ange et un ami, que Félix Biancamaria avait découvert les premières pièces en or de ce trésor du IIIe siècle, aux effigies des empereurs romains Gallien, Claude II, Quintille et Aurélien.



Déjà condamné en 1995 dans cette affaire, avec son frère, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende pour "détournement d'épave maritime", il est aujourd'hui poursuivi suite à son interpellation à la gare TGV de Roissy, en provenance de Bruxelles, en possession de cette pièce phare du "trésor". Selon ses déclarations, ce plat serait réapparu en août 2010, via divers intermédiaires, dont Jean-Michel Richaud, qui le conteste. Félix Biancamaria se serait rendu à Bruxelles le récupérer, de potentiels acheteurs belges ayant renoncé à l'acquérir. Mais sa défense argue que l'origine du trésor viendrait en fait d'un point d'occupation romaine à terre, ce qui changerait tout: car si le trésor se trouvait au départ sur la terre ferme, celui qui le découvre a légalement droit à 50% de sa valeur. Mais s'il s'est abîmé en mer, depuis un navire, il appartient intégralement à l'Etat.





"La fièvre de l'or"

Or, aucune trace d'épave n'a jamais été retrouvée dans le golfe de Lava. Problème pour les prévenus: dans un livre de 2004 sur l'histoire de ce trésor, "La fièvre de l'or romain chez les plongeurs corses", signé par Félix Biancamaria, celui-ci écrit avoir retrouvé le plat sous l'eau, sous un gros rocher qu'il a fallu soulever avec un cric de char AMX30. "Ce n'est pas moi qui ai écrit le livre, (...) quand je l'ai vu il était trop tard", a assuré le même Félix Biancamaria lundi: "Ça fait 40 ans qu'on raconte n'importe quoi," a-t-il insisté, affirmant avoir "découvert ce plat à terre", en juillet 1986, sous un rocher sur la plage. Ses avocates, Me Amale Kenbib et Anna-Maria Sollacaro, entendent elles démontrer que cette découverte pourrait résulter d'un éboulement rocheux. Et elles vont donc demander la relaxe de leur client, et que "son plat lui soit rendu".



Selon Frédéric Leroy, un responsable du Département des recherches archéologiques sous-marines, ce plat, comme d'autres pièces du trésor, porte bien "des stigmates d'une conservation en milieu maritime". Et il devait donc avoir une origine sous-marine, même si aucune analyse poussée n'a été effectuée. "Aucune piste ne permet d'envisager" une origine terrestre, a-t-il estimé lundi devant le tribunal correctionnel de Marseille.



A l'issue du deuxième jour d'audience, mardi, le jugement devrait être mis en délibéré.