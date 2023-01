Orientations budgétaires : L’Assemblée de Corse acte la nécessité de changer de modèle

Des efforts difficiles

La majorité territoriale monte aussitôt au créneau, par la voix de Louis Pozzo di Borgo, pour défendre « un document de transition » et le bilan de cinq ans de mandature : « Nous avons, année après année, toujours présenté des documents budgétaires de bonne facture. Nous avons une gestion exemplaire. Nous avons fait des choix partagés qui pèsent lourd aujourd’hui dans nos finances : une politique sociale très favorable pour les agents. Nous ne sommes pas dans une gestion difficile, mais dans des projections difficiles ». S’il agrée la nécessité de « changer l’approche au fonctionnement et à l’investissement », il fait valoir avec raison que ce qui est dit dans l’hémicycle, « quand on revient dans nos territoires, ce message-là est bien difficile à faire passer ». Et s’il reconnait que « la dette peut inquiéter, mais partout en France, c’est la dette qui finance les budgets », il tacle une « France, championne de l’endettement » qui impose aux collectivités « de rester dans le pacte de Cahors ». Il estime que les économies seront difficiles à faire : « une forte part de l’argent va dans les transports et les DSP, pas d’économie possible ! Le logement, on ne peut plus s’en passer ! Comment stopper la dépense sociale ? L’équité territoriale ? Ce qui fera ici un simple battement d’aile de papillon fera une catastrophe à l’échelon inférieur ».



Des projets concrétisés

A la suite, Hyacinthe Vanni enfonce le clou en s’appuyant sur ses délégations au SIS 2B et aux chemins de fer : « On n’entend que ça : il faut réduire le fonctionnement. Que quelqu’un vienne m’expliquer, même quand on n’embauche personne, comment réduire l’équation où on doit assumer les décisions de l’Etat, les surcoûts des fluides, les surcoûts carburant qui se chiffrent quand même à 500 000 €… certains font peut-être des miracles, moi je n’y arrive pas ! Quand on nous dit « réduisez le fonctionnement des SIS » ! Avec la démographie, le réchauffement climatique, une activité touristique sans précédent et nos missions qui se multiplient : ravitailler les communes, les agriculteurs, être sur le terrain de plus en présents durant l’été, …, cela relève du miracle ! ». Pas question néanmoins de se décourager, il aligne les actions et les montants dépensés par l’Exécutif nationaliste pour remettre ces deux infrastructures à niveau : « des projets attendus depuis plus de 20 ans se concrétisent. Tout ne se fait pas en un jour, mais les réalisations sont là ». Le président de l’Exécutif entend les critiques et les propositions. Complétant la liste des investissements réalisés depuis cinq ans pour rénover les outils, le président de l’Exécutif conclut tranquillement : « Ce débat donne le feu vert au travail que nous avons vocation à mener et à réussir ensemble ».



N.M.