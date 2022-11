Orange : Jeanne Tomasini directrice des relations avec les collectivités de Corse

Originaire des villages de Corscia et de Monacia d’Aullène, Jeanne Tomasini est aujourd’hui Directrice des Relations avec les collectivités, et est à ce titre, l’interlocutrice privilégiée des acteurs et décideurs publics corses dans le cadre de l’aménagement numérique du territoire : aussi bien pour aider au

développement des infrastructures (5G, 4G et Fibre) qu’en matière d’innovation et de promotion des nouveaux usages.





Diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences de l’Information et de la Communication – CELSA, Paris IV Sorbonne elle a précédemment occupé les fonctions de Directrice de la communication et de la RSE d’Orange Corse, des relations Presse et de la communication interne au sein du siège du Groupe Orange.



Elle poursuit et développera le travail engagé par Jean-Francois Poli. Elle rapporte à Franck Rabourg, directeur Orange Corse, avec qui elle travaille en étroite collaboration.

« Mon objectif est de créer une relation de confiance et de proximité avec les élus et influenceurs locaux afin d’accompagner la transformation digitale des collectivités, mettre en place des projets innovants sur le territoire qui respectent l’environnement et soutenir les actions pour favoriser l’inclusion numérique de tous en Corse » affirme t-elle à l'heure où elle prend ses nouvelles fonctions.