Orages violents : la Balagne n'a pas été épargnée

Jean-Paul-Lottier le Dimanche 30 Août 2020 à 07:31

Tout au long de la nuit entre samedi 29 et dimanche 30 aout, et encore ce matin, de violents orages ont éclaté en Balagne nécessitant, à plusieurs reprises, l'intervention des sapeurs-pompiers, dirigés par le lieutenant Guerrini, pour des inondations ainsi que l'incendie d'une habitation à Munticellu (voir par ailleurs).



On dénombre aussi un blessé léger à Lozari où un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule avant de faire un tonneau et terminer sur le toit.



Un grand nombre d'impacts de foudre a été enregistré tout au long de la nuit. La météo ce matin reste très instable.

