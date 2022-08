Orages meurtriers en Corse : Le secrétaire d’État en charge de la Mer en visite sur l'ile

La secrétaire d'Etat en charge de la Mer, Hervé Berville sera en Corse ce jeudi 25 aout. Il débutera sa visite très tôt le matin à Porto où il embarquera sur la vedette des douanes en direction de Girolata, village lourdement touché par la tempête de jeudi dernier. Il sera accueilli par le maire d'Osani, Gisèle Colonna-Pan, et par le député européen François Alfonsi, et sur place il rencontrera les les gestionnaires du port, pour faire un bilan des dégâts.Hervé Berville prendra la direction de Galerie où 17 bateaux se sont échoués et entretien et sur place il échangera avec les élus locaux et les acteurs engagés dans la gestion de la tempête. Accompagné par les deux préfets le secrétaire d'Etat en charge de la Mer rencontrera à Calvi le président du Comité Régional des Pêches et de pêcheurs corses et les professionnels et bénévoles de la SNSM qui ont participé aux opérations de secours en mer.Ce mercredi 24 aout , le Conseil de ministres a actionné en urgence l a procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle permettant à la solidarité nationale de jouer au plus vite en coopération étroite avec les assurances. Par ailleurs, sur proposition du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, l’acquisition de 5 bouées météorologiques, permettant de mieux anticiper ces phénomènes, va être réalisée.