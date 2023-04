Orages et vents : la Corse placée en vigilance jaune

Au même titre que 63 autres, le deux départements corses ont été placée en vigilance jaune par Météo France, pour risques de vents violents et d'orages ce jeudi 13 avril, à partir de 13 heures et jusqu'à 1 heure de vendredi.



En Corse, le vent souffle fort avec des rafales pouvant atteindre 90 à 110 km/h sur la région de Conca par déferlement et sur le relief, et jusqu'à 130 km/h vers le Cap Corse. Le temps devient instable l'après-midi avec le retour d'averses pouvant aller jusqu'à l'orage et quelques flocons virevoltent sur le massif au-dessus de 1200 m. En fin de journée sur la façade ouest, les averses se raréfient, mais le ciel se couvre annonçant l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse la nuit suivante.



Emploi du feu interdit



Dans un communiqué la préfecture de Haute-Corse rappelle que à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 15 juin 2023, les restrictions à l’emploi du feu restent applicables. Il est donc interdit en cas de vent modéré (supérieur à 30km/h), le brûlage à l’air libre de tous les déchets sauf pour le professionnels.



Les contrevenants à l’arrêté d’interdiction engagent leur responsabilité civile et s’exposent à des poursuites pénales. A cet effet, le code pénal prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros, ainsi que des peines d’emprisonnement.