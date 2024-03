Opération natura pulita à Olmu : les déchets dans le viseur des chasseurs

Vendredi 15 mars, une vingtaine d'enfants a pris part à une initiative environnementale à Olmu. Organisée par la Fédération des Chasseurs de Haute-Corse dans le cadre de l'opération nationale "J’aime la nature propre", cette journée visait à sensibiliser les jeunes générations à la préservation de l'environnement, tout en agissant concrètement pour la propreté des espaces naturels. Sous la supervision des professeurs André Luccioni et Grégory Passalacqua, une vingtaine d'élèves des écoles de Loretu di Casinca et de Monte ont parcouru la commune, équipés de gants et de sacs poubelles, pour ramasser les déchets abandonnés dans la nature. Accompagnés du maire d'Olmu, Fortuné Felicelli, ainsi que du président de la Fédération des Chasseurs de Haute-Corse, Jean-Baptiste Mari et du technicien Marie de la Fédération des chasseurs de Haute-Corse, ces jeunes citoyens ont arpenté les sentiers mettant leur énergie au service de la préservation de l'environnement.



Au-delà du simple geste de ramassage, cette journée a permis aux enfants de comprendre l'impact de la pollution sur la biodiversité locale et l'importance de préserver nos écosystèmes fragiles. En agissant ensemble pour rendre leur environnement plus propre, ces jeunes ont démontré leur engagement envers un avenir plus vert et plus propre pour tous.



Cette initiative locale s'inscrit dans le cadre d'une action nationale menée par la Fédération des Chasseurs, mobilisant des milliers de participants à travers la France sur plus de 3000 sites différents.