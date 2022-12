Opération de la sous-direction antiterroriste à Ajaccio : plusieurs personnes interpellées

Selon les premières informations, ces interpellations et des perquisitions auraient eu lieu dans un bar d'Ajaccio et au domicile des interpellés. Des militants de Patriotti seraient aussi actuellement en garde-à-vue au commissariat.



Un appel au rassemblement a été lancé par Corsica Libera et l'associu Sulidarità ce jeudi à 19 heures devant le commissariat d'Ajaccio. Sulidarità appelle aussi à la libération immédiate de ​tous les interpellés.



Dans un communiqué l'associu Patriotti dénonce le fait que dans "les dernières semaines, les provocations judiciaires se multiplient contre les militants de Patriotti. Alors qu’il y a 6 mois le gouvernement français parlait de processus, de dialogue et d’apaisement, les faits de ces derniers jours démontrent la réelle volonté du gouvernement français qui choisit délibérément les voies répressives."









