« Opera déconfiné » : cette année la musique va monter jusqu’au bout du Cap-Corse

L’opéra à la …. portée de tous c’est en quelque sorte le crédo du CALMS dont Elodie Tisserand porte la voix en Corse pour la 2ème année. Le Collectif est une association de loi 1901, aujourd’hui la plus grande association d’artistes lyriques française. Le CALMS organise de grands concerts caritatifs en partenariat avec les Opéras nationaux, rend l’opéra accessible à tous en allant à la rencontre des habitants des quartiers, construit des chorales d’habitants pour favoriser le vivre ensemble et soutient prioritairement les artistes locaux lors de ses programmes. Le CALMS est apolitique et non cultuel. Il s’inscrit dans une démarche humaniste au profit de toutes les associations qui soutiennent et placent la fraternité et le respect du droit à la dignité au cœur de leurs projets. «Opéra Déconfiné est un projet national déployé à Paris, Marseille, Aix-en-Provence, Manosque, Nice, Grasse et en partenariat avec les Chorégies d'Orange » explique Elodie Tisserand. « Notre 1ère édition à Bastia l’an passé s’est très bien passée. On a vraiment apporté quelque chose dans les quartiers populaires, surtout chez les enfants. Notre but est vraiment de sensibiliser le tout public à l’opéra, amener les gens à découvrir la musique classique et l’opéra. En nous déplaçant dans les quartiers populaires on démontre aussi qu’on peut très bien écouter de l’opéra sans porter de costume. Cela peut également susciter des vocations chez les jeunes. On crée des liens qu’on perdure dans l’année, on peut envisager aussi de fonder des chorales. En tout cas on s’inscrit dans le long terme. On peut envisager par exemple étendre encore notre territoire le mercredi en 2024. Tous les concerts sont gratuits».





De Bastia à Pino

Nouveauté cette année, outre les 4 lieux bastiais du lundi, nos « cantadore » prendront la route du Cap Corse tous les mardis avec des rendez-vous à Erbalonga, Sisco, Luri et Pino. « L’idée est venue de Franck Leandri, le directeur de la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse. Ça rentre complètement dans le cadre de leur été culturel » explique Elodie Tisserand. Outre la DRAC sont partenaires de cette édition 2023 : Cità di Bastia, Communauté de commune du Cap Corse, Préfecture de Corse. Les meilleurs artistes lyriques de Corse se rendront sur les places, aux pieds des immeubles et les sous fenêtres à Bastia tous les lundis du 3 juillet au 28 août et tous les mardis du 4 juillet au 22 août dans les villages du Cap Corse ! Au programme, les plus grands extraits de l'opéra en passant par Mozart, Verdi, Offenbach … avec chaque semaine un thème différent. Comme on ne change pas une équipe qui gagne nous retrouverons les belles voix de 2022 enrichies de nouvelles comme celles de Anne-Marie Calloni, Marine Costa ou Andria Aitelli. En tout 18 intervenants. « En prélude au mini-concert, je donne une définition de l’opéra au public, j’en fais son historique » précise E. Tisserrand. « Suivent 20 minutes de musique. 2 solos et 2 duos. La régie étant assurée par Armand Paoli qui m’accompagnera avec son accordéon le dernier soir, le 28 à Bastia pour un concert surprise ». 1ers rendez-vous des marathoniens de l’opéra, en présence du fondateur Mikhael Piccone, ce lundi 3 juillet à Bastia et le lendemain mardi 4 juillet dans le Cap Corse.