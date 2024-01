OpenSub-ATC : La révolution numérique des aides au tourisme débarque en Corse

« Cette plateforme va permettre d’augmenter et d’améliorer l’accessibilité des aides disponibles de l’ATC de manière dématérialisée », s’est félicitée Angèle Bastiani, présidente de l’Agence de tourisme de Corse, lors de la présentation officielle de la plateforme OpenSub-ATC. En 2021, l’agence avait effectivement commencé un processus de dématérialisation de ses aides, en choisissant pour ce faire la proposition technique présentée par le Groupement Lanteas/Sitec ; Lanteas étant responsable d’implanter le logiciel OpenSub, conformément aux besoins exprimés par l’ATC dans son CCTP, et la société Sitec agissant en tant qu’hébergeur serveur de la solution, avec les données « Dossiers » collectées et stockées en toute sécurité. Selon Jean-Baptiste Graf, chargé de développement auprès de l’ATC : "L’idée est de faire en sorte que les nombreuses aides existantes puissent bénéficier au plus grand nombre et à l’ensemble des territoires. Nous avons également voulu simplifier l’ensemble des procédures dans un cadre sécurisé. Nous gérons des aides publiques qui imposent des obligations, notamment en matière de traçabilité et de respect de la réglementation. Cela va permettre d’agir plus rapidement et de mieux répondre aux besoins des bénéficiaires. Grâce aux profils d’usagers, vous allez connaître instantanément les aides auxquelles vous avez droit. Il n’y aura pas d’erreur d’aiguillage. La plateforme est très ergonomique, fluide et intuitive. L’objectif est d’améliorer l’accessibilité de nos services, d’assurer un meilleur accompagnement et d’agir directement. Qu’ils se rassurent, nous ne perdrons pas le contact avec eux ! Au moment du dépôt de la demande d’intention, un instructeur leur sera affecté immédiatement et ils pourront également avoir des contacts téléphoniques au sein de notre agence. Un corner sera également mis en place pour les plus personnes qui ne sont pas à l’aise au niveau numérique. Il faut également savoir que cette plateforme sera mise en place progressivement ». Un laps de temps transitoire nécessaire avant la disparition du papier et la mise en place donc progressive de la plateforme à compter du 31 janvier 2014.



Une dématérialisation en trois parties interconnectées

Le développement d’OpenSub au sein de l’Agence, va s’opérer en trois parties interconnectées : un Grand Portail « Usagers », un Outil Métiers « Instructeurs » et un Module éditique « Restitutions-Suivis ». Le Grand Portail « Usagers » est à destination des porteurs de projets privés et publics, qui accéderont en un simple clic à toutes les Aides au Tourisme de l’Agence. Ils pourront ainsi déposer directement en ligne leur dossier de demande d’aide puis de paiement ainsi que suivre leur avancement. Il regroupera les mesures du Guide des Aides au Tourisme pour 2022-2027 ainsi que d’autres leviers de soutien financier, telles que des Appels à Projets et des Appels à manifestation d’Intérêt, régionaux, nationaux et Européens sur les thématiques touristiques.

L’Outil Métiers « Instructeurs » est ouvert aux services de l’Agence gestionnaires du guide des Aides (instruction pour la programmation de l’aide et certification pour la proposition de son paiement). Cette partie développera à leur attention, des fonctions automatisées de gestion et intégrera des documents préformatés pour l’instruction des dossiers déposés, qu’ils soient pour une demande d’aide ou une demande de paiement. Le process de gestion de l’aide vient enfin impacter en temps réel le dernier volet de OpenSub ; le Module éditique « Restitutions-Suivis ». Il est ouvert à tous les services de l’Agence en lien direct ou indirect avec la gestion du guide des Aides et comprend l’ensemble de tableaux de bord pour le suivi administratif et financier des dossiers déposés. Ce module permettra de piloter en temps réel la dynamique de programmation et de paiement des aides ainsi que de suivre en direct l’avancement administratif et financier des dossiers déposés



Angèle Bastiani, Présidente de l’ATC, Hervé Astier, co-fondateur de la société Lanteas, et Philippe Guiseppi, directeur de la SITEC ont ensuite signé la convention de partenariat et de lancement de la plateforme en conclusion de la présentation officielle.